Tesla Aktie steigt auf neues Allzeithoch

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Tesla-Aktie ist wirklich ein Phänomen: Am gestrigen Dienstag lag sie zum Ende des US-Handels mit fast 10 Dollar bzw. 3,06% im Plus und markierte mit 335,10 Dollar ein neues Jahreshoch. Was rede ich, ein neues Allzeithoch! Der Chart zeigt das sehr schön:

Chart Tesla-Aktie

Dargestellt ist der Kurs in US-Dollar. Quelle: tradingview.com

Den Kurs befeuernd wirkte laut diversen Meldungen auch ein Interview mit Steve Wozniak. Genau, dem Co-Gründer von Apple, neben der Ikone Steve Jobs stand er gefühlt etwas im Schatten - doch eine beeindruckende Persönlichkeit. Laut Wozniak könnte Tesla eines der derzeit innovativsten Unternehmen im Silicon Valley sein. Ob das so ist, kann ich nicht beurteilen. Was ich aber kann, ist mir die Zahlen anzuschauen:

Tesla: Marktkapitalisierung von rund 55 Mrd. Dollar

Basierend auf dem Schlusskurs hat Tesla eine Marktkapitalisierung von 55,044 Mrd. Dollar (US-Dollar). Die Marktkapitalisierung ergibt sich durch die Multiplikation aller Aktien des Unternehmens mit dem aktuellen Kurs. Dies wäre also gewissermaßen der Kaufpreis für das gesamte Unternehmen, wenn Sie alle Aktien zu dem Kurs kaufen könnten. Das sind umgerechnet rund 49,2 Mrd. Euro.

Um das einzuordnen: Die Lufthansa hat aktuell eine Marktkapitalisierung von rund 8 Mrd. Euro. RWE liegt bei etwa 10,1 Mrd. Euro. Merck bei 13,6 Mrd. Euro. Vonovia bei gut 16,3 Mrd. Euro. Tesla soll also mehr wert sein als alle diese Unternehmen zusammen? Obwohl ich Tesla "an sich" durchaus mag - da habe ich dann doch meine Zweifel!

Dann der Blick auf SMA Solar, da ist die Aktie heute stark in den Handelstag gestartet:

Mal was Neues von SMA Solar: Das Unternehmen teilte mit, dass man eine strategische Partnerschaft mit der ebenfalls börsennotierten MVV Energie AG geschlossen habe. Der Aktienkurs von SMA Solar reagierte umgehend positiv und begann den Mittwochs-Handel direkt mit Kursgewinnen von rund einem Euro bzw. rund 4%. Die Pläne kommen also erstmal gut an - doch was genau ist eigentlich vereinbart worden? Ich zitiere dazu am besten SMA Solar selbst, die dazu mitteilten:

"Ziel ist die gemeinsame Entwicklung einer Lösung, die es Installateuren und Betreibern von PV-Anlagen mit einer Leistung von mehr als 100 kWp ermöglicht, diese bereits bei der Inbetriebnahme einfach und kostengünstig direkt in den Energiehandel zu integrieren."

Quelle: Pressemitteilung SMA Solarvom 31.5.2017

Um was es dabei geht:

SMA Solar will sich breiter aufstellen

Das hätte Charme, denn dann könnten laut Unternehmensangaben die Anlagenbetreiber zukünftig auf "erhebliche Investitionskosten" verzichten, die für die bisher notwendigen Prozesse zur Abwicklung notwendig sind. Insofern könnten Betreiber von PV-Anlagen dann zukünftig aus Eigeninteresse auf das neue Angebot von SMA Solar und MVV Energie zurückgreifen, was deren Umsätze erhöhen könnte.

SMA Solar will sich also offensichtlich vom reinen Produzenten von Wechselrichtern zum Anbieter von breiter gefassten Energiedienstleistungen entwickeln. Ob diese Strategie aufgehen wird, muss sich natürlich noch zeigen. Doch diese Weichenstellung zeigt zumindest eine strategische Vision und kommt ja auch an der Börse gerade gut an.

Und dann noch das Zitat zum Tag: Man kann auf dem richtigen Weg sein, doch nicht der richtige Mann für den Weg. - Chinesisches Sprichwort

Mit herzlichem Gruß!



Ihr

Michael Vaupel