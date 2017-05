Köln (ots) - Starke 10,0 Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen und insgesamt 1,91 Mio. Zuschauer sahen gestern die 2. Folge von "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" mit "Silbermond"-Frontfrau Stefanie Kloß. In der 3. Folge steht Lena im Mittelpunkt der beliebten Musik-Event-Reihe. Seit dem Eurovision Song Contest 2010 kennt jeder ihren Namen. Ihre Alben sind ein Garant für Gold- und Platinstatus und ihre Hits sind aus den Top 10 der deutschen Singlecharts nicht mehr wegzudenken! Sascha Vollmer bezeichnet seine 26-jährige Musikerkollegin daher auch als "die Millionen-Lena" und spielt damit auf ihre Millionen von Followern, Millionen von Zuschauern und Millionen von verkauften Platten an. Zusammen mit "The BossHoss"-Kollege Alec Völkel stellen sich die beiden Gastgeber genau wie ihre Gäste Mark Forster, Gentleman, Michael Patrick Kelly, Moses Pelham und "Silbermond"-Frontfrau Stefanie Kloß auch der Aufgabe, Lenas größte Hits neu zu interpretieren. Am Ende des Abends resümiert Alec: "Vor der Sendung hatte Lena für mich ein Girly-Pop-Image. Jetzt weiß ich, dass sie eine hammerreife Künstlerin mit unfassbarer Tiefe ist, die sich traut, hier auf Deutsch zu singen. Außerdem spricht sie darüber, was sie im tiefsten Inneren bewegt und was ihre Krise war. Ich empfinde daher großen Dank, dass sie uns diesen Abend gegeben hat." Welche Neuinterpretation Lena am meisten begeistert und sie zum "Song des Abends" kürt, zeigt VOX am 6. Juni um 20:15 Uhr in der 3. Folge von "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert".



"Silbermond"-Fronfrau Stefanie Kloß singt Lenas Song "Stardust" "Der Song 'Stardust' soll heute einen leichten Einstieg in den Abend geben. Als ich ihn das erste Mal hörte, habe ich gemerkt, dass es auf einmal eine andere Lena war", kündigt Stefanie Kloß vor ihrem Auftritt an. Lena gibt ihr Recht: "Das war mein erstes eigenes Album. Ich wollte damals, dass es sich wie eine Busfahrt anhört. Es sollte Spaß machen." Von dieser unbeschwerten Stimmung haben "Silbermond" sich inspirieren lassen und so entstand ihre Version des Songs ganz intuitiv am Klavier. Und damit trifft die Band genau ins Schwarze: "Es war wirklich toll, weil ich mich so verstanden gefühlt habe", freut sich Lena. Auch Mark Forster ist begeistert: "Ich hätte mich an den Song nicht herangewagt, weil er so gut ist. Das ist eine meiner Lieblingsnummern von Lena."



Mark Forster singt Lenas Song "Satellite" Die musikalische Reise in Südafrika führt natürlich auch an den Anfang von Lenas Karriere zurück: ihren Song "Satellite" und ihren Sieg beim Eurovision Song Contest 2010. Nicht nur für Lena war ihr plötzlicher Erfolg prägend, sondern auch Mark Forster ist der Abend von Lenas Sieg bis heute im Kopf geblieben: "Ich habe sie gesehen und habe mich in sie verknallt." Für das Tauschkonzert wendet er sich von dem ursprünglichen Rhythmus des Stückes ab: "Ich nehme einen Song, der eigentlich total positiv und fröhlich ist, und singe ihn todtraurig." Die Runde ist von der ruhigen und gesangsstarken Version sichtlich ergriffen. Stefanie Kloß: "Ich bin zur Hälfte total begeistert, zur anderen Hälfte sauer, dass er immer so tolle Versionen dahinlegt." Mark ist ebenfalls sehr gerührt und hat Tränen in den Augen: "Ich war selbst ergriffen von der Situation."



"The BossHoss" singen Lenas Song "Taken by a Stranger" Dass auch Lenas zweiter ESC-Song "Taken by a Stranger" an ihrem Abend nicht fehlen darf, finden "The BossHoss" und bringen mit ihrer Darbietung wieder ordentlich Feuer auf die Bühne. "Das ist eine coole Nummer mit einem düsteren Vibe. Viel Verwirrung, viel Mystik. Genau richtig für uns", erklärt Alec die Songauswahl. "Der Reiz war dann doch da, das Ding mal richtig gitarrenlastig aufzublasen." Und so verwandeln sie in bester "The BossHoss"-Manier das Stück, das 2011 den 10. Platz beim ESC machte, in eine Rocknummer - und verblüffen Lena mit dem ungewohnten Sound des ursprünglichen Pop-Songs: "Es war ein absolutes Rockbrett und das ist ja auch das Geile daran. Dass man so überrascht wird! Wie kann es sein, dass mein Song so klingt?" Eine Version, die nicht nur Lena gefällt, sondern auch Anklang bei ihrer Mutter finden dürfte - die ist nämlich großer "The BossHoss"-Fan, wie Lena verrät.



Lena singt ihren Song "If I Wasn't Your Daugther" "Ich heule am besten vorher, damit ich nicht auf der Bühne weine. Ich bin gerade dabei, das neue Album zu schreiben und plötzlich fühle ich mich danach, biografische Dinge aufzuschreiben. Eine Sache, die ich besingen musste, ist mein Gefühl zu meiner väterlichen Situation. Jetzt bin ich an dieser Stelle super dankbar, dass ich diesen Song habe, weil ich ja doch eigentlich eine sehr private Person bin. Auch wenn ich öffentlich viel stattfinde, bin ich sehr privat. Ich möchte es mir aber nicht nehmen lassen, in den Songs über meine Gefühle zu singen", kündigt Lena ihren eigenen Auftritt auf der "Sing meinen Song"-Bühne an. In ihrem Song "If I Wasn't Your Daugther" beschreibt sie ihre Gefühle zu ihrem Vater und möchte damit das Lied für sich stehen lassen.



Gentleman singt Lenas Song "Beat to my Melody" Autobiografisch ist auch der nächste Song des Abends, wie Lena verrät: "Ich habe den Song selber geschrieben, weil ich einfach ultraverliebt bin. Es ist mein absoluter Lieblingssong." "Beat to my Melody" heißt das Stück, für das sich Gentleman entschieden hat: "Lyrisch ist es ein Liebessong, denn was wäre die Melodie ohne den Beat und umgekehrt?" Dass er die Botschaft des Stückes ebenfalls im Herzen trägt, zeigt sich spätestens, als er seine Kollegen mit selbstgeschriebenen Textpassagen überrascht. "Ich finde das so unglaublich, dass er auf die Bühne geht und einfach eigene Strophen schreibt", zeigt sich Mark Forster berauscht. Und auch die Reggae-Beats kommen an: Die Gruppe hält es nicht mehr auf dem Sofa und verlangt noch einen Nachschlag des musikalischen Leckerbissens.



Moses Pelham präsentiert Lenas Song "Home" Dass auf ihren plötzlichen Durchbruch eine schwierige Phase der Selbstfindung folgte, davon erzählt Lena ihren Kollegen in Südafrika ganz offen. Und auch Lenas Song "Home" gibt einen Einblick in das Innere der jungen Ausnahmekünstlerin. Der Song ist ihrer verstorbenen Freundin gewidmet und handelt von einer engen freundschaftlichen Verbindung und einem tiefen Verständnis füreinander. In Moses Pelhams Interpretation heißt der Song "Meine Heimat", diesmal rappt der Erfolgsproduzent erstmals bei "Sing meinen Song". Zu seiner Songauswahl sagt Moses: "Letztlich geht es hier ja darum, ein Gefühl, das du in dir hast, so zu entäußern, dass es andere entflammt. Und wer wen anders entflammen will, der muss halt selbst brennen und das tut es in jedem Fall." In seiner ganz eigenen musikalischen Neuschöpfung rappt Moses: "Meine Heimat ist ein Herz." Worte, die Lena die Tränen in die Augen treiben. Und auch Alec Völkel ist geflasht von dem Auftritt: "Die Leidenschaft, die er in die Musik steckt, die brach so aus ihm raus. Das war unfassbar intensiv, wie dieser Zug Moses Pelham losgerollt ist."



Michael Patrick Kelly singt Lenas Song "Traffic Lights" "Bei all der Emotionalität ist es natürlich auch schön, einfach nur mal etwas zu zeigen, was Freude macht, was Spaß macht und was den Leuten ein Lächeln ins Gesicht bringt", so moderiert Michael Patrick Kelly selbst seinen finalen Auftritt an. Er hat sich den Gute-Laune-Song "Traffic Lights" ausgesucht. Seine Interpretation beschreibt er als "Irish Grunge": "Ich habe irische Wurzeln, aber in mir steckt auch eine Rampensau, die manchmal raus will. Bei 'Traffic Lights' habe ich versucht, diese beiden Welten zu vereinen." Mit Hilfe von Geige und Irish Flute verleiht Michael Patrick Kelly dem Song seine ganz eigene Handschrift, die auch Lena verblüfft: "Paddy ist unglaublich. Er macht einfach sein Ding. Das feiere ich total."



Ob Michael Patrick Kelly mit seiner Interpretation oder einer seiner Kollegen die symbolische Ukulele für den "Song des Abends" überreicht bekommt, zeigt VOX am 6. Juni um 20:15 Uhr in der 3. Folge der 4. Staffel "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert".



Diese Songs von Lena hören die Zuschauer am 6.6. beim Tauschkonzert: - Stefanie Kloß - Stardust - Mark Forster - Satellite - The BossHoss - Taken by a stranger - Lena - If I wasn't your daughter - Gentleman - Beat to my Melody - Moses Pelham - Home/ Meine Heimat - Michael Patrick Kelly - Traffic Lights



Auch in "Die Lena-Story" dreht sich im Anschluss an "Sing meinen Song" um 22:05 Uhr alles um die Sängerin des Abends. Moderatorin Jeannine Michaelsen spricht mit Lena über ihren beeindruckenden Erfolg und begleitet sie mit Fotos und Erinnerungsstücken auf einer Zeitreise durch ihre Karriere. Zu Wort kommen Menschen, die das Sommermärchen an Lenas Seite erlebt haben. Und Lena spricht offen über ihre schwierige Zeit danach, als die Menschen sich zunehmend von ihr abwandten. Wie hat Lena die Krise überstanden? Wie ist es ihr gelungen, sich vom ESC-Stempel zu befreien? Und wie lebt die 26-Jährige heute?



Auch um 22:55 Uhr stehen alle Zeichen auf Musik: Gregor Meyle trifft in einer neuen Folge "Meylensteine" auf die Band "Mia". Mit ihren Hits wie "Tanz der Moleküle", "Hungriges Herz" und "Fallschirm" sind die vier Berliner längst in der deutschen Musiklandschaft etabliert. Mit Gregor Meyle begeben sie sich an die Schlüsselorte ihrer Karriere und sprechen gemeinsam über ihre ganz persönlichen Erfahrungen und ihre Musik. So beginnt die gemeinsame Zeit bei den Meylensteinen an einem essentiellen Ort der Band: dem Rosenthaler Platz. Hier besuchen Mieze und Andy das Gymnasium, auf dem sie "Mia" gründen. Auch heute ist es noch ein Ort, der sie häufig zusammenbringt. Gleich um die Ecke befindet sich das "Mein Haus am See" - damals noch eine Schulbuchhandlung, heute ein angesagtes Café, eine Bar und ein Club zugleich. Anschließend geht es gemeinsam in den Mauerpark. Das einstige Niemandsland zu Zeiten der deutschen Teilung ist heute ein Ort der Musik und Kultur. Hier verbringen die Bandmitglieder bereits in ihrer Jugend viele Stunden und lassen sich von der künstlerischen Vielfalt des Parks inspirieren. Die letzte Station ist der bandeigene Proberaum, dem "Hauptquartier" der vier Berliner. Hier wird am Sound getüftelt, Songs geschrieben und die aufwendige Bühnenshow geprobt. Gregor bedankt sich für die schönen Stunden mit einer intimen Version des Mia-Hits "Hungriges Herz".



VOX zeigt die 3. Folge "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" am 6. Juni um 20:15 Uhr, im Anschluss folgt "Die Lena-Story" sowie "Meylensteine" mit "Mia".



Alle Folgen von "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" sind noch 7 Tage nach Ausstrahlung der letzten Folge kostenlos bei TVNOW.de abrufbar. Und die Zuschauer, die die neu entstandenen Coversongs auch zu Hause hören wollen, können die Compilation "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert Vol. 4" in der Standard-Version mit den 15 besten Songs oder als Deluxe-Variante erstmals mit allen 43 Songs aus der vierten Staffel ab dem 9.6. überall käuflich erwerben. Außerdem ist das Album "Meylensteine Vol. 2" seit dem 26.5. als Digipack erhältlich und beinhaltet alle Songs und Duette aus der Sendung. Mit von der Partie sind "Sportfreunde Stiller", "Mia", Howard Carpendale, "Alphaville", "Die Höhner" und Helene Fischer.



