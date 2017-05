FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 31.05.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM

01.06.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 31.05.2017.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 01.06.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

6GC XFRA GB00BQS10J50 GAMMA COMMUNICATION.LS-01 0.058 EUR

KCH XFRA US49714P1084 KINSALE CAP.GRP.INC. -,01 0.054 EUR

E65A XFRA GB00B4VLR192 ENSCO PLC CL. A DL -,10 0.009 EUR

HH1 XFRA US4101201097 HANCOCK HLDG CO. DL 3,33 0.215 EUR

2JI XFRA CNE1000023B0 BANK OF JINZHOU H YC 1 0.020 EUR

PFH XFRA GB00BM4NV504 PATISSER.HLDGS (WI) LS-01 0.014 EUR

7CF XFRA US1501851067 CEDAR FAIR LP 0.767 EUR

KYL XFRA BMG524181036 KERRY LOG.NETWORK HD-,50 0.014 EUR

XFRA XS1438529890 AG F.UMSATZF. 16/17FLRMTN

CO2A XFRA US1492051065 CATO CORP. A DL-,0333 0.296 EUR

G9D XFRA HK0000172855 GOLDPAC GROUP LTD 0.015 EUR

1G3 XFRA US3765461070 GLADSTONE INV.CORP.DL-001 0.054 EUR

2V3 XFRA KYG939541085 VPOWER GR.INT.HLDGS.HD-,1 0.003 EUR

97S XFRA CA85853F1053 STELLA-JONES INC. 0.073 EUR

94C XFRA CNE100001T80 CGN POWER CO.LTD H 0.007 EUR

DF0 XFRA GB00BTC0LB89 DFS FURNITURE PLC 0.152 EUR

RW8 XFRA AU000000TNE8 TECHNOLOGY ONE LTD. 0.017 EUR

20V XFRA US6350171061 NATL BEVERAGE DL-,01 1.345 EUR

6CO XFRA GB00BYPHNG03 COUNTRYSIDE PR.PLC LS0,01 0.039 EUR

G9KA XFRA GB00BZ0XJR39 GREAT PORTLD EST. LS-,131 0.074 EUR