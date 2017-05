Die Nordex-Aktie schwächelt. In den vergangenen Wochen pendelte der Wert durchaus stabil an der 13-Euro-Marke. Doch in dieser Woche fällt diese Marke und das März-Tief bei 12,65 Euro wird getestet. Die Umsatzentwicklung als auch die Länge der jüngsten Tageskerzen zeigen zwar noch keinen deutlichen Angebotsüberhang auf, doch auch ein nach unten verlassenes Dreieck mahnen zur Vorsicht. Jedes weitere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...