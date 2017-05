Vancouver, British Columbia (ots/PRNewswire) -



Fineqia International Inc. (das "Unternehmen" bzw. "Fineqia") (CSE: FNQ) (OTCPink: FNQQF) (Frankfurt: FNQA) gab seinen Plan bekannt, eine Betaversion seiner neuen Investitionsplattform zur Vermittlung von Finanzierungschancen an potenzielle Investoren am 1. Juli 2017, dem kanadischen Nationalfeiertag, zu starten.



Die Minibond-Plattform von Fineqia soll Investoren transparentere Informationen sowie, besonders wichtig, eine Möglichkeit zur Teilnahme an institutionell finanzierten Geschäften bieten und so den Zugang zu überprüftem und durch Vermögenswerte gesichertem Fremd- und Eigenkapital demokratisieren. Ein strenger Filter sorgt dafür, dass nur ausgewählte hochwertige Geschäfte auf der Plattform angeboten werden. Zunächst werden hier Angebote aus der Medien- und Fintech-Branche angezeigt.



"Fineqia will finanzielle Gleichheit fördern, sodass Investoren potenziell bessere Erträge als anderswo erhalten und die normalerweise hohen Transaktionskosten einsparen können", sagte der Chairman von Fineqia, Martin Graham. "Wir starten die Plattform am 1. Juli, dem kanadischen Nationalfeiertag, um 150 Jahre Kanada mit einer Demonstration kanadischer Innovation im Bereich Finanzdienstleistungen und Technologie zu feiern."



Kanada feiert in diesem Jahr das 150-jährige Jubiläum des Constitution Act vom 1. Juli 1867, durch den die drei Kolonien (https ://en.wikipedia.org/wiki/British_colonization_of_the_AmericasBritish _colonies_in_North_America) Canada, Nova Scotia und New Brunswick zu einem einzigen Herrschaftsgebiet namens Kanada innerhalb des damaligen Britischen Empires vereinigt wurden.



Fineqia hat seinen Hauptsitz in Vancouver, British Columbia, Kanada, und betreibt sein Geschäft von London, England, aus. Die Minibond-Plattform wurde gemeinsam mit JOI Media aus Calgary entwickelt. Die Crowdfunding-Software des Unternehmens bietet die Abwicklung des gesamten Investitionsverfahrens, angefangen bei der Erstellung des betreffenden Geschäfts bis zur Meldung der Investitionssteuern. Bislang hat das Unternehmen rechtskonforme Crowdfunding-Plattformen in über 20 Ländern entwickelt.



Über Fineqia International Inc.



Fineqia bietet eine Plattform und zugehörige Services an, um Wertpapieremissionen und die Verwaltung von Schuldverschreibungen wie Minibonds zu unterstützen. Das Unternehmen agiert als Makler und bringt Minibonds von Emissionsgesellschaften auf den Markt, indem es Minibonds für die breite Öffentlichkeit vertreibt und vermarktet sowie auf transparente Weise auf die Risiken hinweist und sich bietende Chancen objektiv darlegt. Weitere Informationen finden Sie auf http://www.fineqia.com.



Über JOI Media Inc.



JOI Media hat seinen Hauptsitz in Calgary, Kanada, sowie Zweigstellen auf drei Kontinenten und ist eines der weltweit führenden Unternehmen für Unternehmenssoftware und mit Software verbundenen Dienstleistungen. Es arbeitet mit renommierten Organisationen im privaten, öffentlichen und sozialen Sektor zusammen. Weitere Informationen finden Sie auf http://www.joimedia.com.



WEDER DIE CANADIAN SECURITIES EXCHANGE NOCH DEREN AUFSICHTSRECHTLICHER DIENSTLEISTER ÜBERNEHMEN VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT BEZIEHUNGSWEISE RICHTIGKEIT DIESER PRESSEMITTEILUNG.



Investitionen sind mit Risiken verbunden. Die gesetzlich vorgeschriebene Offenlegung und die vollständige Risikowarnung finden Sie auf: https://fineqia.wordpress.com



Die Investition in Start-ups und Unternehmen in der Frühphase ihres Geschäfts beinhaltet Risiken wie unter anderem Illiquidität, Dividendenausfall, Investitionsverlust und -verwässerung und sollte nur im Rahmen eines diversifizierten Portfolios geschehen. Fineqia Ltd richtet sich ausschließlich an Investoren, die ausreichend vorbereitet sind, um diese Risiken zu verstehen und ihre eigenen Investitionsentscheidungen zu treffen. Sie können nur über Fineqia Ltd investieren, wenn Sie als ausreichend vorbereitet registriert sind. Diese Seite wird von Fineqia Ltd kommuniziert und wurde von Kession Capital Ltd als Werbung für eine Finanzdienstleistung (Financial Promotion) genehmigt. Fineqia Ltd ist ein bestellter Repräsentant von Kession Capital Ltd, das von der Financial Conduct Authority autorisiert und reguliert wird. Investitionen sind keine Angebote mit garantierten Erträgen und können ausschließlich durch registrierte Mitglieder über Fineqia Ltd auf Basis der in den Präsentationen der jeweiligen Unternehmen bereitgestellten Informationen getätigt werden. Fineqia Ltd übernimmt keine Verantwortung für diese Informationen oder die Empfehlungen oder Meinungen der Unternehmen. Ihr Kapital ist einem Risiko ausgesetzt.



Fineqia Limited (FRN: 757772) ist ein bestellter Repräsentant von Kession Capital Limited (FRN: 582160), das von der Financial Conduct Authority im Vereinigten Königreich autorisiert und reguliert wird.







Karolina Komarnicka



Chief Marketing Officer



T: +1-778-654-2324



E: info@fineqia.com



http://www.fineqia.com



