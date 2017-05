Die Heizölpreise geben am Mittwoch weiter nach und sind mit einem Tagesminus von 0,5 Cent bzw. Rappen je Liter auf den tiefsten Stand seit drei Wochen gefallen. Am Ölmarkt herrscht weiter latenter Verkaufsdruck. Die Ölpreise kommen nicht nachhaltig auf die Beine und blieben auf einem sehr moderaten Niveau stecken. Barrelpreise um die 50 Dollar sind aktuell das Maß der Dinge. Für einen Anstieg in Richtung ...

