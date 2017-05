DAX - Dreieck im Stundenchart

Henry Philippson,

Godmode-Trader.de

Hallo am Vormittag,

der DAX® trat in den vergangenen 24 Stunden auf der Stelle, es gab keinerlei nennenswerte Kursbewegungen wie ein Blick auf den Stundenchart belegt. Die Handelsspanne wird geringer - sehr schön an der Dreiecksformation abzulesen.

Der Ausbruch aus der Dreiecksformation im Stundenchart sollte kurzfristig Anschlussorders in die jeweilige Ausbruchsrichtung nach sich ziehen und könnte möglicherweise endlich mal wieder so etwas wie Volatilität in den Index bringen. Die Ausbruchsrichtung ist dabei völlig unklar. Die Bären ließen Ihre Chancen in den vergangenen Tagen ungenutzt, aktuell gibt es kein präferiertes Szenario mehr - beide Richtungen sind von den charttechnischen Strukturen her denkbar. Da die Europäer sich offenbar aktuell nicht aus dem Fenster lehnen wollen wird die Richtungsentscheidung von der Wall Street-Performance am Nachmittag abhängen.

DAX® in Punkten Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde(log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 15.05.2017 - 31.05.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX® in Punkten Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.05.2012 - 01.05.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

