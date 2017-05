Jena - Nicht selten sind Kinder heutzutage ihren Eltern in Sachen Computer, Smartphone und Internet weit voraus. Sie bewegen sich von klein auf in der digitalen Welt genauso selbstverständlich wie in der realen: Laut einer aktuellen Studie des deutschen Digitalverbands BITKOM sind bereits rund die Hälfte (48 Prozent) der Sechs- bis Siebenjährigen im Internet unterwegs. Und ab 12 Jahren besitzen so gut wie alle Jugendlichen ein Smartphone.

Umso wichtiger ist es, sie rechtzeitig für einen verantwortungsvollen Umgang mit der Technologie zu sensibilisieren. Am 1. Juni ist internationaler Kindertag, bei dem auch der Kinderschutz ins öffentliche Bewusstsein rücken soll. Dazu zählt, dass schon unsere Kleinsten den Umgang mit dem Internet lernen müssen. Der europäische Security-Software-Hersteller ESET gibt Eltern Tipps, wie sie ihre Kinder bestmöglich vor den Gefahren im Netz schützen und sie beim verantwortungsvollen Surfen unterstützen.

Das Gespräch suchen

Viele Gefahren - wie beispielsweise Malware in Spiele-Apps - sind für Eltern nur schwer greifbar, auch weil sich diese Bedrohungen gefühlt im Sekundentakt verändern. Dennoch sollten sie sich regelmässig über Sicherheitslücken informieren und Kinder auf die Risiken aufmerksam machen.

Glückspielangebote, nicht-jugendfreie Webseiten oder Schadprogramme - im Netz lauern viele Fallen für Kinder. Wichtig ist, dass die Erwachsenen mit ihren Sprösslingen ganz offen über die Risiken sprechen, die das Internet mit sich bringt. «Eltern sollten ihre Kinder zu einem Dialog darüber ermutigen, was sie im Internet tun oder besser lassen sollten», erklärt Thomas Uhlemann, Security Specialist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...