Euro/USD-Stay-High-Optionsschein mit Chance auf 47% Jahresrendite

Der Euro/USD-Wechselkurs hielt sich in den vergangenen 12 Monaten innerhalb einer Bandbreite von 1,03 bis 1,14 USD auf. Von den im Dezember 2016 verzeichneten Tiefstständen im Bereich von 1,03 USD konnte sich der Euro gegenüber dem USD - von kräftigen Kursausschlägen begleitet - bereits deutlich absetzen und nähert sich mit seinem aktuellen Kurs von 1,1175 USD wieder dem oberen Rand der Bandbreite an.

Für risikobereite Anleger mit der Markteinschätzung, dass der Euro/USD-Kurs in den nächsten Monaten nicht stark unter Druck geraten wird, könnte die Investition In Stay-High-Optionsscheine interessant sein.

Im Gegensatz zu "normalen" Calls oder Turbo-Calls, die ja nur bei einem Kursanstieg des Basiswertes Gewinne ermöglichen, bieten die Stay-High-Optionsscheine auch bei gleich bleibender oder nachgebender Kursentwicklung positives Renditepotenzial. Je näher die entscheidenden KO-Levels, umso höher das Risiko und die Renditechancen und umgekehrt.

Stay High-Optionsschein mit KO-Level bei 1,05 USD

Der SG-Stay High-Optionsschein auf den Euro/USD-Wechselkurs mit KO-Level bei 1,05 USD, Bewertungstag 15.9.17, ISIN: DE000SC2CYY7, wurde beim Euro/USD-Kurs von 1,1175 USD mit 9,12 - 9,32 Euro gehandelt.

Verbleibt der Aktienkurs bis zum Bewertungstag immer oberhalb des KO-levels, dann wird der Schein am 22.9.17 mit 10 Euro zurückbezahlt. Somit ermöglicht dieser Schein bei einem bis zu 10,64-prozentigen Rückgang des Wechselkurses in den nächsten 3,5 Monaten die Chance auf einen Ertrag von 7,29 Prozent (=24,9 Prozent pro Jahr). Eine Berührung des KO-Levels wird den Totalverlust des Kapitaleinsatzes zur Folge haben, da der Schein in diesem Fall mit 0,001 Euro zurückbezahlt wird.

Stay-High-Optionsschein mit KO-Level bei 1,07 USD

Der kurz laufende SG-Stay High-Optionsschein auf Euro/USD mit KO-Level bei 1,07 USD, Bewertungstag 21.7.17, ISIN: DE000SC2V454, wurde beim Euro/USD-Kurs von 1,1175 USD mit 9,20 - 9,40 Euro taxiert.

Verbleibt der Wechselkurs bis zum 21.7.17 permanent oberhalb der Barriere von 1,07 USD, dann wird dieser Schein für einen Ertrag von 6,38 Prozent sorgen, was wegen der kurzen Laufzeit des Scheines einem Jahresertrag von beachtlichen 47 Prozent gleichkommen wird.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Euro/USD oder von Hebelprodukten auf Euro/USD dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de