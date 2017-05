Frankfurt am Main / Zürich (ots) - Die ersten Finanzinstitute aus "Early Adopter"-Ländern haben ihr Reporting im Rahmen des Common Reporting Standard (CRS) erfolgreich mit FiTAX übermittelt. FiTAX ist eine für das Steuerreporting entwickelte Softwarelösung der Management- und Technologieberatung BearingPoint, einem der führenden Anbieter von Risk und Regulatory Technology (RiskTech/RegTech).



Der CRS wurde von der OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) entwickelt, um die Effizienz im Steuerreporting zu maximieren und Steuervermeidung zu bekämpfen. Das FiTAX-CRS-Modul von BearingPoint wurde eigens für den automatischen Informationsaustausch (AIA) und das Reporting unter CRS entwickelt. Finanzinstitute weltweit können mit dem Modul ihre regulatorischen Auflagen erfüllen. Über 100 Länder wollen diese neuen Anforderungen als "Early Adopters" stufenweise bis September 2018 umsetzen. Die ersten Reports für 53 Länder waren im ersten Quartal 2017 fällig.



Angesichts der Komplexität des CRS Regimes sowie der Tatsache, dass falsche oder verspätete Abgaben zu Sanktionen führen können, wurde das FiTAX-CRS-Modul bereits in Q3 / Q4 2016 an die Kunden geliefert. Somit hatten diese ausreichend Zeit, mit den neuen Prozessen zu arbeiten, das neue Modul zu nutzen und so ihre Reports ordnungsgemäß vorzubereiten.



"Wir sind sehr stolz darauf, dass die ersten Reports erfolgreich eingereicht wurden und dass unsere Kunden ihre Reporting-Anforderungen unter CRS und dem automatischen Informationsaustausch erfüllen konnten. Wir sehen ein gesteigertes Interesse an Steuerreporting-Lösungen von großen Finanzinstituten in Amerika und Asien. Unsere Erfahrungen aus den "Early Adopter"-Ländern sind besonders wertvoll für die in Asien ansässigen Finanzinstitute, da viele asiatische Länder zur zweiten Welle der CRS-Reporting-Länder gehören und die Institute im Jahr 2018 ihre Reports unter CRS einreichen müssen," sagt Ronald Frey, Partner bei BearingPoint.



FiTAX hat sich als eine der effizientesten und flexibelsten Steuerreporting-Lösungen am Markt erwiesen. Im Jahr 2001 entwickelt, bietet FiTAX Finanzinstituten seit über 15 Jahren die Möglichkeit, die Steuerreporting-Prozesse zu automatisieren und Reports für viele verschiedene Länder aus einer einzigen und zentralen Plattform für QI, EUSD, FATCA, UK FATCA und CRS zu erstellen. Das FiTAX-CRS-Modul deckt mehr als 85 Jurisdiktionen für das Reporting an lokale Steuerbehörden ab und bietet die Möglichkeit, Reports direkt in die Portale der Steuerbehörden zu laden. Im September 2016 wurde bereits eine neue Web-Client-Architektur (SOA ready) zur Verfügung gestellt. Mehrere internationale Finanzinstitute setzen FiTAX als globale QI-, CRS- und FATCA-Reporting-Lösung ein und jedes Jahr berichten mehr als 2.500 Finanzinstitute mit FiTAX.



Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.reg.tech.



