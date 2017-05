Angesichts einer steigenden Förderung in Libyen haben die Ölpreise erneut nachgegeben. Dies trübte gestern schon die Stimmung an der Wall Street ein. Der DAX startete hingegen kaum verändert in den heutigen Handelstag. Unterdessen hat der Metro-Konzern seine Aufspaltungspläne untermauert. Erstmals wurden für die künftigen Bereiche getrennte Bilanzen präsentiert. Rocket Internet konnte seinen Quartalsverlust verringern. Holger Scholze berichtet.