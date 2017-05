Das südkoreanische Unternehmen Serveone Co. Ltd. hat dem Windkraftanlagenbauer Vestas Wind Systems A-S (ISIN: DK0010268606) einen Auftrag erteilt. Vestas wird für Serveone sechs 3,45 MW-Turbinen liefern und auch deren Installation in einem Windpark auf der Insel Jaeun Island überwachen. Im Auftrag enthalten ist auch ein zehnjähriger Vertrag für Serviceleistungen ...

