Die britische Investmentbank Barclays hat die Aktie der Startup-Schmiede Rocket Internet nach Zahlen für das erste Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 24,15 Euro belassen. Beim Anbieter von Kochboxen Hellofresh habe die Entwicklung der aktiven Abonnenten an Schwung gewonnen, was die Sorgen der Anleger mindern dürfte, schrieb Analyst Andrew Ross in einer Studie vom Mittwoch. Auf Hellofresh habe der Fokus gelegen, da der Essenslieferdienst Delivery Hero und die Global Fashion Group, in der diverse Modehändler zusammengefasst sind, bereits über ihre Geschäfte berichtet hätten./mis/gl

