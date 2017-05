Saarbrücken (ots) - Single? Du bist nicht allein!



Wer unfreiwillig solo ist, fragt sich schon mal, wie viele Menschen Single sind. Gar nicht so wenige, wie eine aktuelle forsa-Umfrage im Auftrag von CosmosDirekt zeigt.(1) 24 Prozent der Deutschen haben derzeit keinen festen Partner - bei den 18- bis 29-Jährigen sind es sogar 36 Prozent. Damit stehen die Chancen nicht schlecht, den Beziehungsstatus zu ändern. Tritt dann ein fester Beziehungspartner ins bisher selbstbestimmte Leben, ist trotz aller Schmetterlinge im Bauch auch die gemeinsame Vorsorge ein wichtiges Thema. Singles haben einen anderen Versicherungsbedarf als Paare oder Familien; jeder sollte aber den wichtigen Basisschutz gegen existenzielle Risiken abschließen, also eine Privathaftpflicht- und Berufsunfähigkeitsversicherung. Zur Absicherung der Wohnungseinrichtung ist außerdem eine Hausratversicherung empfehlenswert. Bei größeren Änderungen im Leben - beispielsweise dann, wenn Paare zusammenziehen oder eine Familie gründen - sollten die Versicherungen überprüft und an den neuen Status angepasst werden. Nicole Canbaz, Vorsorgeexpertin von CosmosDirekt, rät: "Im Verlauf einer Partnerschaft übernimmt man zunehmend Verantwortung füreinander. Wichtig ist, dass Paare sich gegenseitig absichern. So sollte eventuell die Berufsunfähigkeitsversicherung angepasst werden und auch eine Risikolebensversicherung sollten Paare in Betracht ziehen."



(1) Repräsentative Umfrage "Frühlingsumfrage 2017 - Geld und Partnerschaft" des Meinungsforschungsinstituts forsa im Auftrag von CosmosDirekt. Im April 2017 wurden in Deutschland 1.503 Personen ab 18 Jahren befragt.



