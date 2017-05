Hamburg (ots) - Ob Löwen in der afrikanischen Savanne, Berggorillas im Dschungel von Ruanda oder der heimische Fuchs - Heinz Sielmanns Leidenschaft galt den Tieren und der Natur. Für seine Expeditionen rund um die Welt war der Dokumentarfilmer oft Monate, manchmal sogar Jahre unterwegs. Mit seiner erfolgreichen Reihe "Expeditionen ins Tierreich" - vom NDR für die ARD produziert - vermittelte Sielmann 26 Jahre lang Wissenswertes über Tiere und ihre Lebensräume. Im NDR Fernsehen laufen die Tierfilme bis heute jeden Mittwoch zur besten Sendezeit unter dem Reihennamen des TV-Klassikers. Am 2. Juni 2017 wäre Heinz Sielmann 100 Jahre alt geworden. Aus diesem Anlass zeigt das NDR Fernsehen am Mittwoch, 7. Juni, um 20.15 Uhr die Dokumentation "Heinz Sielmann - Der Tierfilm-Pionier wird 100!"



Autor Michael Sutor zeichnet darin den Karriereweg des populären Tierfilmers nach. Neben Originalaufnahmen aus Sielmanns Kino- und Fernsehfilmen sowie Auszügen aus Reiseberichten und Fotografien zeigt die Dokumentation neu entdeckte und einzigartige Zeitzeugnisse: Naturfilmschätze von Heinz Sielmann aus den 50er- und 60er-Jahren, die restauriert nun im neuen Glanz erstrahlen. Das exklusiv aus den Archiven ausgegrabene BBC-Material offenbart das britische Interesse an dem damals noch jungen Filmemacher: Sielmann an der Seite des britischen National Geographic-Fotografen Robert Bob Campbell, gemeinsam unterwegs mit dem belgischen König Leopold III. oder im Team des berühmten Verhaltensforschers Konrad Lorenz.



Erzählungen von Wegbegleitern und Sielmanns Frau Inge führen die Zuschauerinnen und Zuschauer in das Leben des Weltreisenden ein. In einem berührenden Interview lässt Inge Sielmann die Zeit mit ihrem Sohn Stephan wieder aufleben, der 1978 mit nur 24 Jahren auf einer Expedition in Kenia tödlich verunglückte.



Heinz Sielmanns Film- und Fernsehproduktionen sind weit über die Grenzen Deutschlands hinweg bekannt. Er wurde mehrfach ausgezeichnet, u. a. mit dem Goldenen und Silbernen Bären der Filmfestspiele Berlin, der Goldenen Kamera und dem Deutschen Filmpreis. Gegen Ende seines Berufslebens gründete er gemeinsam mit seiner Frau die "Heinz Sielmann Stiftung", die sich für nachhaltigen Naturschutz durch Erwerb und Management riesiger Naturflächen einsetzt. Heinz Sielmann starb am 6. Oktober 2006 in München.



