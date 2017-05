Sehr geehrte Dividenden-Investoren, seit meinem letzten Eintrag in diesem Blog sind nun gut drei Monate vergangen und die Aktienmärkte in Europa und den USA bewegen sich weiterhin nach oben. Gerade in den USA wird die Luft immer dünner. Die Kursgewinne des S&P 500 werden nur noch durch ein Prozent(!) der Aktien getragen. Der S&P 500 hat keine Aussagekraft! Wie wolfstreet.com (link) berichtet, hat die Marktkapitalisierung der berühmt-berüchtigten FAANG-Aktien (Facebook, Apple, Amazon, Netflix und Alphabet (ehemals Google) seit März um 260 Milliarden US Dollar zugelegt, während der restliche Markt (immerhin 99% aller Aktien im Index) 260 Milliarden verlor. Die nunmehr seit ...

