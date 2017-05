Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Munich Re auf "Overweight" mit einem Kursziel von 195 Euro belassen. Die Anfang Juni beginnende atlantische Hurrikan-Saison könnte die Aktien von Rückversicherern - wie schon in der Vergangenheit gesehen - dank der Erwartungen höherer Versicherungsprämien stützen, schrieb Analyst Ivan Bokhmat in einer Studie vom Mittwoch. So gebe es bei den Preisen durchaus Luft nach oben. Allerdings gebe es am Markt ausreichend Kapital, das auch im Rückversicherungsbereich für Wettbewerb sorge./mis/ag

ISIN: DE0008430026