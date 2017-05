Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas hat Telefonica mit "Neutral" und einem Kursziel von 10 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Telekomkonzern biete Positives wie eher Negatives, begründete Analyst Sam McHugh seine neutrale Haltung in einer Studie vom Mittwoch. In Europa dürfte Telefonica im zweiten Halbjahr dank sich verbessernder Geschäftstrends in Spanien zu den defensiveren zählen. Mittelfristig sorgt sich der Experte aber über die Preisentwicklung in Spanien./mis/ag

ISIN: ES0178430E18