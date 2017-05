Noch zu Beginn dieses Jahres notierte die Aktie des US-amerikanischen Mischkonzerns 3M gut 14 Prozent tiefer - der kürzlich gestartete Höhenflug des Wertpapiers scheint jedoch kaum Hindernisse zu kennen und setzt sich in unverminderter Stärke weiter fort.

Seit dem Doppelboden um 134,00 US-Dollar aus 2015/2016 befindet sich die Aktie von 3M wieder in einer klaren Aufwärtsphase und erreichte Mitte letzten Jahres ein Verlaufshoch von 182,27 US-Dollar. Nach einem regelkonformen Rücksetzer zurück auf das Niveau von 165,00 US-Dollar übernahmen Bullen wieder das Ruder und drückten das Wertpapier vor wenigen Wochen an die 200,00 US-Dollar Marke aufwärts, die zugleich dem 138,2 % Fibonacci-Extension-Retracement entspricht. Zwar prallten die Notierungen an dieser Stelle kurzfristig zur Unterseite ab und testeten ganz knapp die 50-Tage Durchschnittslinie, sehr bald stieg der Wert der Aktie aber wieder und schraubte sich im gestrigen Handel eindeutig ...

