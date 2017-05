DocCheck AG: DocCheck Guano AG beteiligt sich an Amparo GmbH

Die DocCheck Guano AG, eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der DocCheck AG, beteiligt sich erstmals an einem Medizintechnik Start-up. Im Mai 2017 übernahm sie einen Anteil in Höhe von 7,5 Prozent an der Amparo GmbH, Berlin ( https://www.amparo.world).

Das international besetzte Team von Amparo entwickelt eine Prothese für die Erstversorgung von Neuamputierten sowie für Amputierte aus Entwicklungsländern auf der Basis eines neuentwickelten thermoplastischen Materials.

DocCheck Guano hat sich als Lead-Investor zusammen mit zwei weiteren Investoren an der Seed-Runde beteiligt.

