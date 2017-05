Greene, Tweed Co. ist Empfänger des 2016 Silver Boeing Performance Excellence Award, mit dem die Boeing Company jedes Jahr diejenigen Zulieferer würdigt, die sich besonders hervorgetan haben. Mit der Auszeichnung wurde anerkannt, dass Greene, Tweed in dem Zwölfmonatszeitraum von Oktober 2015 bis September 2016 in mindestens 98 Prozent der Fälle zeitgerecht geliefert hat.

"Greene, Tweed ist sehr stolz darauf, den Silver Boeing Performance Excellence Award bereits zum vierten Mal erhalten zu haben", erklärte Gary Appleby, Vice President und General Manager der Luft- und Raumfahrt-Gruppe von Greene, Tweed. "Wir sind stets bestrebt, mit unserem innovativen Lösungsportfolio überlegene Leistungen zu erzielen, und wir untermauern dieses Engagement mit beständigen Spitzenleistungen im Kundendienst. Zeitgerechte Lieferung ist ein entscheidender Aspekt unseres Erfolgs im anspruchsvollen Luft- und Raumfahrtmarkt."

Greene, Tweed liefert fortschrittliche Dichtungssysteme und leistungsstarke thermoplastische Verbundbauteile für diverse Boeing-Flugzeugprogramme. Greene, Tweed ist seit mehr als 50 Jahren ein führendes Unternehmen der Luftfahrtbranche und seine Bauteile kommen in über 90 Prozent der Verkehrs- und Militärflugzeuge weltweit zum Einsatz.

Greene, Tweed nutzt langjährige Erfahrungen mit diversen Märkten und Produkten, um seinen Kunden innovative Lösungen bereitzustellen, mit denen diese ihre Leistungsherausforderungen bewältigen und die Gesamtbetriebskosten senken können. Das Unternehmen verfügt über technische, Vertriebs- und Supportmitarbeiter in allen Teilen Amerikas, Europa und Asien und ist damit in der Lage, auf globaler Ebene Lösungen für individuelle Anwendungen zu liefern. Greene, Tweed positioniert sich seit über 150 Jahren an der vordersten Front der Innovation und ist stolz darauf, führende Produkte anzubieten, beispielsweise Chemraz, Arlon, Avalon und WR AR, die weltweit im Handel sind.

Die Produkte von Greene, Tweed werden in der ganzen Welt verkauft und vertrieben. Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter der Rufnummer +1.215.256.9521 oder auf unserer Website unter www.gtweed.com.

