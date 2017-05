Die Aktie von Mologen präsentiert sich aktuell deutlich schwächer und fällt - nach den Kursverlusten am Freitag (-1,3%), Montag (-0,8%) und Dienstag (-1,4%) - heute erneut deutlich in den Keller. Seit Jahresauftakt können sich Aktionäre des Biotech-Spezialisten aber immer noch über einen massiven Kursgewinn in Höhe von 190% freuen! Mologen ist ein Biotechnologie-Unternehmen,...

