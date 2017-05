Original-Research: Sanochemia Pharmazeutika AG - von Sphene Capital GmbH Einstufung von Sphene Capital GmbH zu Sanochemia Pharmazeutika AG Unternehmen: Sanochemia Pharmazeutika AG ISIN: AT0000776307 Anlass der Studie: Update Report Empfehlung: Buy seit: 31.05.2017 Kursziel: EUR 2,80 (unverändert) Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: 24.05.2017 (Rating Buy) Analyst: Peter Hasler, Susanne Hasler Notice of Allowance für Tolperison Nach dem Erhalt der Notice of Allowance für eine neue, hochreine Formulierung sowie ein Verfahrenspatent für Tolperison bestätigen wir unser aus einem DCF-Entity-Modell abgeleitetes Kursziel von EUR 2,80 je Aktie (Base Case-Szenario). Eine Monte Carlo-Simulation ermittelt Best- bzw. Worst-Case-Werte des Eigenkapitals in Höhe von EUR 3,20 bzw. EUR 2,20 je Aktie. Angesichts eines Base Case-Kurssteigerungspotenzials von 81,8% bekräftigen wir unser Buy-Rating für die Aktien der Sanochemia Pharmazeutika AG. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/15261.pdf Kontakt für Rückfragen Peter Thilo Hasler, CEFA +49 (89) 74443558/ +49 (152) 31764553 peter-thilo.hasler@sphene-capital.de Susanne Hasler, CFA +49 (89) 74443558/ +49 (176) 24605266 susanne.hasler@sphene-capital.de

übermittelt durch die EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

ISIN AT0000776307

AXC0180 2017-05-31/13:42