Hamburg (ots) - Nils Oberschelp, seit 2013 CEO des DPV Deutscher Pressevertrieb, übernimmt zum 1. Juli 2017 den Vorsitz der Geschäftsführung der Motor Presse Stuttgart. Im Zuge seines Wechsels stellt Gruner + Jahr die Spitze des DPV, führender Full-Service-Nationalvertrieb in Deutschland und 100-prozentige G+J-Tochter, neu auf. An die Seite der Geschäftsführer Christina Dohmann, Chief Digital Officer, und Dr. Michael Rathje, Chief Financial Officer, rückt Marco Graffitti, bislang Leiter des Verlagskundenbereichs im DPV. Als gleichberechtigter Geschäftsführer verantwortet er weiterhin das Verlagskundengeschäft sowie das Business Development und zusätzlich den Bereich Handelsmärkte. Die drei Geschäftsführer berichten direkt an Oliver Radtke, Chief Operating Officer von Gruner + Jahr, der künftig auch als Sprecher des DPV agiert.



Oliver Radtke, COO Gruner + Jahr und Sprecher des DPV Deutscher Pressevertrieb: "Die Kraft des DPV als einer der entscheidenden Marktgestalter im Pressevertrieb in Deutschland entsteht durch seine Köpfe. Dass Nils Oberschelp nun zu weiteren Aufgaben zieht, ist Beleg der erfolgreichen Arbeit des DPV unter seiner Führung. Es ist deshalb folgerichtig, wenn ihm nun ein Team von innen folgt, das die starke Position des DPV maßgeblich mitgestaltet hat. Ich freue mich auf die noch viel engere Zusammenarbeit mit Christina Dohmann, Marco Graffitti und Dr. Michael Rathje. Gemeinsam werden wir den Kurs des DPV als führenden Full-Service-Nationalvertrieb weiterentwickeln."



Christina Dohmann verantwortet seit April 2016 als Chief Digital Officer und Mitglied der DPV-Geschäftsführung, den Digitalen Vertrieb für G+J und viele DPV Verlagskunden. Zudem zeichnet sie für die ganzheitliche IT-Steuerung aller DPV-Vertriebssysteme, Business Analytics und Database Marketing sowie das zentrale Direktmarketing verantwortlich. Christina Dohmann ist seit 2008 bei G+J/ DPV.



Marco Graffitti leitete ab 2008 den Vertrieb der G+J-Wirtschaftspresse - darunter die Titel CAPITAL, IMPULSE, BÖRSE ONLINE - beim DPV Deutscher Pressevertrieb. Bevor er im Oktober 2013 die Verantwortung für den Geschäftsbereich Verlagskunden beim DPV übernahm, verantwortete er zudem den DPV Geschäftsbereich Handelsmärkte sowie den Vertrieb der G+J-Titel STERN, NEON, NIDO, VIEW und ART.



Dr. Michael Rathje ist seit Anfang 2016 Chief Operating Officer und Chief Financial Officer des DPV. Bevor Rathje 2013 als Chief Financial Officer und Mitglied der Geschäftsführung zum DPV kam, war der promovierte Diplom-Kaufmann, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer Prokurist beim Prüfungs- und Beratungsunternehmen Mazars.



