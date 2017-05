Unsere Biotech-Entdeckung Albireo Pharma (WKN: A2DF99) entwickelt sich weiterhin glänzend, auch wenn die Höchstkurse von über 30 USD aus dem November derzeit ein gutes Stück entfernt erscheinen. Die jüngste Kapitalrunde ist positiv zu werten.

Albireo meldete gestern den Abschluss einer Kapitalerhöhung über insgesamt 2,53 Millionen neue Aktien zum Preis von 20,50 USD. Dem Unternehmen sind damit netto 48,2 Millionen USD zugeflossen. Eine entsprechende Kapitalmaßnahme, um die weitere Entwicklung des Leitwirkstoffs A4250 zu finanzieren, hatten wir bereits erwartet und im Rahmen unseres Live Chats mehrfach angekündigt.

Reif für Phase 3

Nach positiven P2-Daten will Albireo sein potenzielles Medikament gegen die seltene PFIC-Erkrankung bei Kindern in der zweiten Jahreshälfte in Phase 3 überführen. Das Studiendesign wurde nach Gesprächen mit den zuständigen Gesundheitsbehörden in den USA und Europa bereits finalisiert und sieht eine sechsmonatige Behandlung von 60 Patienten sowie eine langfristige Verlängerungsstudie vor. Mit der US-amerikanischen FDA und ...

