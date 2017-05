München (ots) -



Der Riesenspaß geht weiter! Auch in diesem Jahr knobeln und raten Superhirn Bernhard Hoëcker und Quizmaster Elton bei "Wer weiß denn sowas?" mit ihren prominent besetzten Teams um die Wette. Für den fairen Wettstreit zwischen den Teams sorgt wie gewohnt der Meister der skurrilen, unglaublichen und überraschenden Fragen, Moderator Kai Pflaume.



Bis zu 3 Millionen Zuschauer verfolgten 2016 die wochentäglichen, schlauen 45 Minuten zum Mitraten und Mitlachen, in denen bereits fast 300 prominente Studiogäste mit Spaß, Feuereifer und einer gehörigen Portion Ehrgeiz um den Sieg kämpften.



Zum Auftakt von 135 brandneuen Folgen treten am Montag, 3. Juli 2017, um 18:00 Uhr, die Schauspieler Christoph Maria Herbst und Nora Tschirner bei "Wer weiß denn sowas" gegeneinander an. Neben der spannenden Frage, wer von beiden das bessere Gespür für die richtigen Antworten hat, ist bei dieser Star-Besetzung der Spaß auf jeden Fall garantiert.



Wie immer muss das Studio-Publikum zu Beginn der Sendung eine schwierige Entscheidung treffen: Setzen sie sich auf die Seite von Elton und der "Weimarer-Tatort-Kommissarin" oder auf die von Bernhard Hoëcker, unterstützt vom "Stromberg"-Star. Denn beide Teams spielen um Bares für ihre Unterstützer, aber nur auf der Seite des Siegers wird der Gewinn unter den Zuschauern aufgeteilt.



Superhirn Bernhard Hoëcker konnte in den vergangenen Staffeln bereits 80 Siege einfahren, Quizmaster Elton brachte es in den bisherigen Folgen immerhin auf 65 Siege.



Hinter der großen, interaktiven "Wer weiß denn sowas?"-Spielewand verbergen sich auch in der neuen Staffel wieder jede Menge Fragen aus 12 Kategorien. Dabei viele mit praktischem Nutzen für den Alltag. So erfahren die Zuschauer z.B., was das Risiko, einen schweren Sonnenbrand zu erleiden erhöht, oder wie Küchenmesser länger scharf bleiben. Geklärt wird aber auch, weshalb der "Smoking" eigentlich Smoking heißt, woraus das berühmte Peace-Zeichen entstanden ist oder wie man Fettaugen auf der Suppe einfach loswird. Über 1600 neue, knifflige Fragen hat die Redaktion vorbereitet.



Als glanzvollen Startschuss der neuen Staffel gibt es am Samstag, 1. Juli 2017, um 20:15 Uhr im Ersten, eine Hauptabend-Ausgabe von "Wer weiß denn sowas XXL" mit spektakulären Experimenten, wilden Tieren und u.a. den Gästen Oliver Welke, Wolfgang Stumph und Lothar Matthäus.



"Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUAL GmbH im Auftrag der ARD-Werbung für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk.



