- Schutz für Erwachsene mit 92 Prozent bewertet - Volle Punktzahl für Seitenaufprallschutz - Ergebnisse unterstreichen hohes Sicherheitsniveau beim großen SKODA SUV - Moderne Technik mindert Crashfolgen und hilft, Unfälle zu vermeiden



Der SKODA KODIAQ erzielt Höchstwertung für Sicherheit. Das European New Car Assessment Programme (Euro NCAP) zeichnet das große SUV des tschechischen Automobilherstellers mit der Bestwertung von fünf Sternen aus. Damit attestiert die Organisation dem SKODA KODIAQ eine größtmögliche Schutzwirkung für alle Passagiere. Beim Euro NCAP werden der Insassenschutz für Erwachsene und Kinder, der Fußgängerschutz und unterstützende Sicherheitssysteme bewertet. Nach den SKODA Modellen OCTAVIA, FABIA, RAPID, CITIGO, YETI und SUPERB ist der KODIAQ das siebte Modell der tschechischen Traditionsmarke, das mit dem Top-Sicherheitsprädikat ausgezeichnet wird. Die 5-Sterne-Bestwertung spiegelt den hohen Standard der von SKODA entwickelten Sicherheitssysteme wider.



"Euro NCAP ist einer der anspruchsvollsten Sicherheitstests. Wir sind deshalb stolz darauf, die Bestwertung erzielt zu haben", sagt Christian Strube, SKODA Vorstand für Technische Entwicklung. "Die Liste innovativer Technologien und cleverer Lösungen, die im SKODA KODIAQ stecken, ist lang. Wir haben die passive Sicherheit erhöht, auch wenn bereits die Karosserieform selbst einen großen Beitrag zur Sicherheit beiträgt. Darüber hinaus haben wir vor allem die fortschrittlichen Assistenzsysteme erweitert, um im stärkeren Maße Unfälle gänzlich zu vermeiden", so Strube weiter.



Euro NCAP vergab eine exzellente Bewertung von 92 Prozent für den Insassenschutz erwachsener Passagiere. Beim Seitenaufpralltest erreichte der SKODA KODIAQ sogar die volle Punktzahl mit gutem Schutz aller gefährdeten Körperregionen. Außerdem wurde der gute Schutz der Halswirbelsäule bei Auffahrunfällen gelobt. Euro NCAP kommentierte ausdrücklich die gute Funktionsweise des serienmäßigen Notfallbremssystems. Das System arbeitet gut bei niedrigen Geschwindigkeiten, wie sie bei Stadtfahrten typisch sind, und verhinderte nahezu alle Kollisionen bei Autobahntempo. Der SKODA KODIAQ schützt neben den Insassen auch Fußgänger. Die Höchstpunktzahl vergab Euro NCAP für den Schutz, den die Stoßstange für die Beine von Fußgängern bietet. Gute Bewertungen gab es zudem für den Schutz der Hüfte, guten beziehungsweise adäquaten Schutz für den größten Teil des Kopfbereichs.



Die Sicherheitsausstattung des SKODA KODIAQ lässt keine Wünsche offen. Die hohe Fahrzeugsteifigkeit und insgesamt neun Airbags schützen die Insassen im Ernstfall: Fahrer- und Beifahrerairbag, Kopfairbags, Fahrer-Knieairbag, Seitenairbags vorn und hinten. Zur Serienausstattung gehören neben höheneinstellbaren Dreipunktgurten mit Gurtstraffern und der Isofix-Vorbereitung für Kindersitze auf den Rücksitzen auch die automatische Aktivierung der Warnblinkanlage bei Gefahrenbremsung, die automatische Türentriegelung und Aktivierung der Warnblinkanlage sowie die Unterbrechung der Kraftstoffzufuhr bei einem Aufprall. Droht ein Unfall, schließt der proaktive Insassenschutz außerdem Fenster und Schiebedach, strafft die Sicherheitsgurte der Vordersitze. Die Multikollisionsbremse verhindert, dass das Auto nach einem Unfall unkontrolliert weiterrollt.



Außerdem ist der SKODA KODIAQ mit einer Vielzahl von Kameras sowie Radar- und Sensor-basierten Systemen ausgestattet. Der Frontradarassistent inklusive City-Notbremsfunktion mit Personenerkennung hilft, Unfälle mit Fußgängern zu vermeiden. Die vier Kameras des Area View-Systems zeigen, was in der direkten Umgebung des SUV geschieht. Die Systeme Rangierbremsassistent und Ausparkassistent helfen bei eingeschränkter Sicht und warnen vor versteckten Gefahren.



Mit Adaptivem Abstandsassistent, Spurhalte- und Spurwechselassistent, Notruffunktion, Stauassistent und Verkehrszeichenerkennung bietet SKODA weitere wichtige Sicherheitsassistenten an. Dies gilt zudem für die Müdigkeitserkennung. Sie überwacht das Verhalten des Fahrers und warnt, falls eine Ermüdung erkannt wird.



Euro NCAP ist eine Gesellschaft europäischer Verkehrsministerien, Automobilclubs und Versicherungsverbände mit Sitz in Belgien. Die Organisation führt Crashtests mit aktuellen Fahrzeugmodellen durch und bewertet danach und anhand der verfügbaren Sicherheitssysteme die Sicherheit der Fahrzeuge. Euro NCAP wurde 1997 gegründet. Während in den ersten Jahren ausschließlich die Ergebnisse der Crashtests bewertet wurden, fließt aktuell auch die Bewertung der aktiven Sicherheitssysteme in die Gesamtwertung ein.



