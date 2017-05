STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Libyen fördert mehr: Ölpreise sinken

Inflation in der Euro-Zone gesunken

- von Holger Scholze / Börse Stuttgart TV News Redaktion -

Trotz der kürzlich beschlossenen Fördergrenze durch die OPEC und einige Partnerländer bis zum März 2018 sind die Ölpreise zuletzt gefallen. Experten rechnen mit einer Ausweitung der Schieferölproduktion in den USA, was das Überangebot erhöhen würde.

Nun meldet auch noch Libyen eine zunehmende Ölförderung. Das von Unruhen geplagte Land im Norden Afrikas hat im laufenden Jahr im Schnitt mit rund 500.000 Barrel pro Tag (bpd) deutlich mehr exportiert als 2016 mit durchschnittlich nur 300.000 bpd. Libyen gehört zwar der OPEC an, ist wegen der unsicheren politischen Verhältnisse aber von der Förderbremse ausgenommen.

Ein Fass der Nordseesorte Brent verbilligte sich heute um drei Prozent auf 50,26 US-Dollar. Das US-Leichtöl WTI kostete mit 48,37 US-Dollar 2,6 Prozent weniger als gestern.

Der DAX zeigte sich am frühen Nachmittag bei 12.694 Punkten mit 0,8 Prozent im Plus.

Frühjahrsbelebung sorgt für weniger Arbeitslose

Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist durch die Frühjahrsbelebung unter die Marke von 2,5 Millionen gerutscht. So waren im Mai bei der Bundesagentur für Arbeit (BA) 2,498 Millionen Arbeitslose registriert. Nach den Angaben der Behörde sind dies 71.000 weniger als im April und 166.000 weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote verringerte sich um 0,2 Prozentpunkte auf 5,6 Prozent.

Inflationsrate in der Euro-Zone sinkt auf 1,4 Prozent

Die Inflation im Euro-Raum ist im Mai auf ein neues Jahrestief gefallen. So stiegen die Verbraucherpreise nur noch um 1,4 Prozent zum Vorjahresmonat. Im April lag die Teuerungsrate noch bei 1,9 Prozent. Ökonomen hatten im Schnitt einen geringeren Rückgang auf 1,5 Prozent erwartet. Vor allem die Energie verteuerte sich nicht mehr so stark wie in den Vormonaten. Auch bei Dienstleistungen fiel der Preisaufschlag geringer aus als zuletzt.

Überraschender Umsatzrückgang im deutschen Einzelhandel

Die deutschen Einzelhändler sind mit leichten Umsatzeinbußen ins zweite Quartal gestartet. So schrumpften die Einnahmen im April um 0,3 Prozent zum Vormonat. Analysten hatten mit einem leichten Wachstum gerechnet, nachdem es in den beiden Vormonaten bereits nach oben gegangen war. Im gesamten ersten Jahresdrittel hatten die Einzelhändler 2,5 Prozent mehr in den Kassen als im Vorjahr. Besonders gut lief der Internet- und Versandhandel. Hier wurde der Umsatz um 7,2 Prozent gesteigert. Das Geschäft mit Einrichtungsgegenständen, Haushaltgeräten und Baubedarf zog um 3,2 Prozent an. Mit Textilien, Bekleidung, Schuhen und Lederwaren wurden dagegen 1,3 Prozent weniger umgesetzt.

Börse Stuttgart TV

Eine Börsenweisheit rät: "Sell in May and go away". In diesem Jahr allerdings zeigt sich der DAX robust, hat neue Rekordmarken erklommen und selbst nach der Kursdelle der vergangenen Woche ist die Stimmung gut. Wie sieht es charttechnisch aus? Aktuelle Einschätzungen zu DAX und Ölpreisen von Bastian Galuschka, Finanzmarktanalyst bei GodmodeTrader, der zudem verrät, warum die Aktie von Microsoft aktuell insbesondere einen Blick wert ist.

Video unter folgendem Link anschauen:

Euwax Sentiment Index

Der Euwax-Sentiment-Index lag am frühen Nachmittag bei minus sechzig Punkten. In dieser Phase waren also überwiegend Knock-out-Puts und Put-Optionsscheine auf den DAX gefragt.

Trends im Handel

An der Euwax wurden heute vermehrt Knock-out-Calls auf Aixtron gekauft.

Außerdem waren Knock-out-Puts auf die Commerzbank sowie den FTSE-100-Index gesucht.

Darüber hinaus wird mit Call-Optionsscheinen auf steigende Kurse der Aktien von Alphabet und Walt Disney gesetzt. Händlern zufolge sollen hier jeweils die Empfehlungen von Börsenbriefen dahinter stecken.

Zudem kaufte eine Reihe von Anlegern Calls auf United Internet.

