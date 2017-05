Einsatzgebiete extrem vielfältig - Von Werbevideos über Inspektionen bis hin zu Geländevermessungen



Wien (ots) - "Der Abstand zwischen Himmel und Erde ist nicht größer als ein Gedanke": Dieses Sprichwort macht sich die junge Firma [himmelfilm.at] (http://www.himmelfilm.at/) zu eigen und bietet ihren Kunden spektakuläre 4K-Videos und Fotos aus der Vogelperspektive an - gedreht und geschossen mit professioneller Drohnen- und Kamera-Technologie. Nur ein Gedanke, und auch sie können davon profitieren!



Drohnen sind aus unserem Alltag schon heute nicht mehr wegzudenken, ihre Einsatzgebiete sind vielfältig. So kommen diese mit Video- oder Fotokamera bestückten Luftfahrzeuge beispielsweise bei der Erstellung von 3D-Geländemodellen, für Wärmebildaufnahmen oder bei Inspektionen von Fassaden oder Skiliften zur Anwendung.



[himmelfilm.at] (http://www.himmelfilm.at/) ist es ein besonderes Anliegen, die Vorzüge und Reize etwa ihres Hotels, von Touristenattraktionen, ihrer Gemeinde oder einer Landschaft in Szene zu setzen. Gerne übernehmen wir auch die perfekte Präsentation von Industriebetrieben. So wurde zuletzt ein Projekt mit der russischen Firma Lukoil im Wiener Ölhafen Lobau umgesetzt.



Auch Immobilienfirmen können von Drohnenvideos stark profitieren. Lassen sie ihre Objekte in einer ganz besonderen Ansicht erstrahlen, steigern sie deren Attraktivität und damit auch ihren Profit!



Gefilmt wird mit 4K-Auflösung (Ultra-HD), der Clip wird dem Kunden fix und fertig geschnitten und vertont in seinem Wunschformat geliefert. [himmelfilm.at] (http://www.himmelfilm.at/) kümmert sich auch um alle Drehgenehmigungen.



Erdacht und gegründet von einem Piloten und Berufsfotografen sowie einem Redakteur und Video-Cutter bietet [himmelfilm.at] (http://www.himmelfilm.at/) maßgeschneiderte Lösungen für die Wünsche ihrer Kunden - den etwas anderen Blickwinkel inklusive. Kompetenz und Verlässlichkeit sind für uns ebenso selbstverständlich wie Schnelligkeit und Flexibilität.



Egal ob die Luftaufnahmen als interne Werbevideos genutzt oder auf der Haus-eigenen Homepage eingebettet werden, sie sorgen damit bestimmt für die gewünschte Aufmerksamkeit. Wollen sie dank der reichhaltigen Möglichkeiten aus der Masse hervorstechen?



Nutzen sie unsere individuelle Beratung und holen sie sich unter [www.himmelfilm.at] (http://www.himmelfilm.at/) einen unverbindlichen Kostenvoranschlag ein. Heben wir gemeinsam ab!



Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at



Rückfragehinweis: cimmic photography DI Pawel Gruszkiewicz Tel: +436803320888 office@himmelfim.at



Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/30200/aom



*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***



OTS: himmelfilm.at newsroom: http://www.presseportal.de/nr/126818 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_126818.rss2