31.05.2017



Zwtl.: Abstimmungsergebnisse zur 28. ordentlichen Hauptversammlung der Frauenthal Holding AG am 30. Mai 2017



Tagesordnungspunkt 2: Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016



Präsenz: 34 Aktionäre mit 7.886.796 Stimmen. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 7.635.164 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 80,92 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 7.635.164



JA-Stimmen: 19 Aktionäre mit 7.635.163 Stimmen. NEIN-Stimmen: 1 Aktionär mit 1 Stimme. Stimmenthaltung: 14 Aktionäre mit 251.632 Stimmen.



Tagesordnungspunkt 3: Antrag Staller auf Sonderprüfung gem. §130 AktG



Präsenz: 36 Aktionäre mit 7.897.686 Stimmen. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 7.890.472 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 83,63 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 7.890.472



JA-Stimmen: 25 Aktionäre mit 708.679 Stimmen. NEIN-Stimmen: 9 Aktionäre mit 7.181.793 Stimmen. Stimmenthaltung: 2 Aktionäre mit 7.214 Stimmen.



Tagesordnungspunkt 3: Entlastung Restaufsichtsrat



Präsenz: 34 Aktionäre mit 7.790.981 Stimmen. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 7.783.941 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 82,50 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 7.783.941



JA-Stimmen: 18 Aktionäre mit 7.218.687 Stimmen. NEIN-Stimmen: 15 Aktionäre mit 565.254 Stimmen. Stimmenthaltung: 1 Aktionär mit 7.040 Stimmen.



Tagesordnungspunkt 3: Entlastung Grünwald



Präsenz: 35 Aktionäre mit 7.897.266 Stimmen. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 7.435.837 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 78,81 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 7.435.837



JA-Stimmen: 18 Aktionäre mit 7.272.291 Stimmen. NEIN-Stimmen: 5 Aktionäre mit 163.546 Stimmen. Stimmenthaltung: 12 Aktionäre mit 461.429 Stimmen.



Tagesordnungspunkt 4: Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017



Präsenz: 35 Aktionäre mit 7.897.266 Stimmen. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 7.897.266 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 83,70 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 7.897.266



JA-Stimmen: 35 Aktionäre mit 7.897.266 Stimmen. NEIN-Stimmen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen. Stimmenthaltung: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.



Tagesordnungspunkt 5a: Reduktion der Mitgliederzahl des Aufsichtsrates im Rahmen der durch die Satzung gezogenen Grenzen von bisher sechs auf fünf.



Präsenz: 34 Aktionäre mit 7.790.981 Stimmen. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 7.790.981 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 82,58 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 7.790.981



JA-Stimmen: 33 Aktionäre mit 7.790.980 Stimmen. NEIN-Stimmen: 1 Aktionär mit 1 Stimme. Stimmenthaltung: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.



Tagesordnungspunkt 5b: Wahl Strohmayer



Präsenz: 34 Aktionäre mit 7.790.981 Stimmen. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 7.783.879 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 82,50 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 7.783.879



JA-Stimmen: 12 Aktionäre mit 7.086.615 Stimmen. NEIN-Stimmen: 18 Aktionäre mit 697.264 Stimmen. Stimmenthaltung: 4 Aktionäre mit 7.102 Stimmen.



Tagesordnungspunkt 5c: Wahl Schallert



Präsenz: 34 Aktionäre mit 7.790.981 Stimmen. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 7.783.879 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 82,50 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 7.783.879



JA-Stimmen: 13 Aktionäre mit 7.087.515 Stimmen. NEIN-Stimmen: 17 Aktionäre mit 696.364 Stimmen. Stimmenthaltung: 4 Aktionäre mit 7.102 Stimmen.



Tagesordnungspunkt 6: Beschlussfassung über a) die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals, auch mit der Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts und mit der Möglichkeit zur Ausgabe der neuen Aktien gegen Sacheinlage [Genehmigtes Kapital 2017], b) die Aufhebung des Genehmigten Kapitals gemäß Hauptversammlungsbeschluss vom 06.06.2012 [Genehmigtes Kapital 2012], c) die Änderung der Satzung in § 6a Genehmigtes Kapital



Präsenz: 35 Aktionäre mit 7.897.266 Stimmen. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 7.897.266 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 83,70 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 7.897.266



JA-Stimmen: 12 Aktionäre mit 7.192.726 Stimmen. NEIN-Stimmen: 23 Aktionäre mit 704.540 Stimmen. Stimmenthaltung: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.



Tagesordnungspunkt 7: Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 13 Hauptversammlung (Übermittlung der Depotbestätigungen; Textform)



Präsenz: 35 Aktionäre mit 7.897.266 Stimmen. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 7.897.266 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 83,70 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 7.897.266



JA-Stimmen: 35 Aktionäre mit 7.897.266 Stimmen. NEIN-Stimmen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen. Stimmenthaltung: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.







