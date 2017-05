Bad Marienberg - Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN DE000A0XFSF0/ WKN A0XFSF) ist erfolgreich in das Geschäftsjahr 2017 gestartet, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Nachdem während des ersten Quartals 2017 erste Nutzen- und Lastenwechsel bei bereits 2016 veräußerten Immobilien erfolgt sind, umfasste das Bestandsportfolio des DEMIRE-Konzerns zum Berichtsstichtag am 31. März 2017 insgesamt 98 Gewerbeimmobilien mit einer vermietbaren Gebäudefläche von insgesamt knapp 1 Million Quadratmetern und einem Wert von insgesamt EUR 994,1 Millionen (31. Dezember 2016: EUR 1.005,6 Millionen). Weitere 15 Objekte bzw. Teilobjekte der in 2016 beurkundeten Verkäufe werden zeitnah abgehen.

