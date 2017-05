München (ots) -



Welche Marken empfehlen Frauen weiter? Dieser Frage hat sich Freundin gemeinsam mit dem Marktforschungsinstitut Statista angenommen und die Lieblingsmarken von Frauen ermittelt. Von Mascara bis Mineralwasser, vom Bügeleisen bis zum Blumenversender, vom Weinglas bis zur Waschmaschine wurden in 100 Produktwelten in elf Kategorien die beliebtesten Marken gekürt. Im Freundin Marken-Buch werden jeweils die Top Ten bzw. die Top Five pro Produktkategorie präsentiert. Das Sonderheft stellt die Marken und ihre Geschichten vor und dient Konsumentinnen zur Orientierung und als Einkaufsratgeber. Ausgezeichnete Marken können für die entsprechenden Produkte das Siegel "Freundin Markenliebling" nutzen.



Nikolaus Albrecht, Chefredakteur Freundin: "Das Angebot an Produkten wird immer größer, weshalb Konsumentinnen gerne dem Urteil anderer Frauen vertrauen. Diese persönlichen Empfehlungen haben wir abgefragt und mit den Ergebnissen erstmals das Freundin Marken-Buch als großen Einkaufsratgeber gestaltet."



Jonas Grashey, Managing Director Freundin: "Konsumentinnen möchten Orientierung, und Unternehmen benötigen für ihre Produkte die Empfehlung vertrauenswürdiger Medienmarken wie Freundin. Diese beiden Bedürfnisse haben wir verbunden und mit den 'Markenlieblingen' eine unabhängige, verlässliche Auszeichnung der beliebtesten Marken geschaffen."



Dr. Friedrich Schwandt, Geschäftsführer von Statista ergänzt: "Die hervorstechendsten Top-Marken für Frauen in Deutschland sind Nivea mit Auszeichnungen in insgesamt 17 Produktkategorien sowie L'Oréal Paris mit Auszeichnungen in 15 Produktkategorien. Dies bestätigt das Vertrauen der Konsumentinnen in bekannte Top-Marken."



Die Markenstudie führte das Statistikunternehmen Statista im Auftrag von Freundin durch. 4000 Frauen über 25 Jahre bewerteten in einer Online-Befragung mehr als 3600 Marken aus 100 Produktkategorien. Die Konsumentinnen wurden etwa nach Markenkenntnis, Kaufbereitschaft, regelmäßiger Verwendung und Weiterempfehlungsbereitschaft gefragt. In den elf Oberkategorien Dekorative Kosmetik, Gesichtspflege, Haare, Körperpflege, Essen & Trinken, Küchen-Accessoires, Küchenkleingeräte, Küchengroßgeräte, Wasch- & Spülmittel, "Haus, Garten & Reise" und Einkaufen wurden insgesamt 100 Produktkategorien ausgewertet.



Das Freundin Marken-Buch erscheint als 108-seitiges Sonderheft im Bundle mit Ausgabe 13 von Freundin, sowohl in der Print- als auch der E-Paper-Ausgabe (EVT: 31.05.2017). Im Heft werden 53 Produkt-Kategorien mit Top 10-Auszeichnungen und 47 Produkt-Kategorien mit Top 5-Auszeichnungen vorgestellt, wobei die Marken innerhalb dieser Kategorien alphabetisch geordnet sind. Freundin ist vertrauensvolle Ratgeberin für 1,9 Millionen Leser (ma 2017 I) und erreicht 1,87 Millionen Internetnutzer (AGOF Digital Facts 2017-02).



