Zürich (ots) - Im jährlichen Airline-Ranking der «Handelszeitung»

erzielt Singapore Airlines den ersten Platz. Den zweiten Platz belegt

Qatar Airways, den dritten Rang nimmt Air New Zealand ein. Swiss

behauptet sich als bester europäischer Anbieter (Rang 7) vor

Konzernmutter Lufthansa (Rang 8). Der Ferienflieger Edelweiss Air

landet auf Rang 20.



Die Ermittlung der 25 besten Fluggesellschaften basiert auf

Flugtests, Umfragen bei Vielfliegern und Travel-Managern sowie

internationalen Rankings: So wurden 90 Flugtests in den vergangenen

18 Monaten durchgeführt. Bewertet wurden die Airlines bezüglich

Kabine und Sitze, Verpflegung an Bord, Unterhaltung und

Pünktlichkeits-Performance sowie dem Beschwerde-Management.



Singapore Airlines konnte mit seinem Angebot alle anderen Airlines

überflügeln. Die hohe Kunst der Dienstleistung, vor allem mit Blick

auf Geschäftsreisende, gelingt dieser Fluggesellschaft laut dem

«Handelszeitung»-Ranking am besten.



Kritik gibt es für die Airline-Branche bezüglich ihres

Kundendienstes. Bei Entschädigungsforderungen, etwa bei stark

verspäteten Flügen, können Reisende froh sein, wenn sie überhaupt

eine Antwort der Fluggesellschaft erhalten. Die

«Handelszeitung»-Befragung von Vielreisenden zeigt, dass es

heimischen Airlines wie Swiss und Edelweiss Air in Sachen

Kundendienst oft an gesundem Menschenverstand und Effizienz bei der

Bearbeitung von Entschädigungsforderungen mangelt.



