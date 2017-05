Zürich (ots) - Die Ermittlungen im milliardenschweren

Schmiergeld-Skandal um den halbstaatlichen Ölkonzern Petrobras und

den brasilianischen Baukonzern Odebrecht erreichen die Schweizer

Banken, wie die «Handelszeitung» in ihrer neusten Ausgabe schreibt.

«Wir gehen jetzt in Phase III, in der es um den Missbrauch des

Schweizer Finanzplatzes geht», sagte Olivier Thormann, leitender

Staatsanwalt des Bundes für Wirtschaftskriminalität, jüngst an einer

juristischen Fachtagung in Zürich. Konkret knöpft sich die

Bundesanwaltschaft (BA) nun die involvierten Banken vor und klärt

deren mutmassliche Verfehlungen im grössten Schmiergeld-Skandal ab,

den Brasilien je erlebt hat. Die BA stützt sich dabei auf jene

Erkenntnisse ab, welche sie in den Ermittlungs-Phasen I und II seit

Frühling 2014 gewonnen hat. Dabei ging es zusammen mit den

brasilianischen und amerikanischen Strafverfolgern darum,

brasilianische Manager und Politiker aus dem Petrobras- und

Odebrecht-Umfeld der Korruption zu überführen. Dazu hat die

Bundesanwaltschaft über 1000 Schweizer Bankkonten untersucht und mehr

als eine Milliarde Franken an Vermögenswerten beschlagnahmt. Zu

Schweizer Banken, die im Petrobras-Odebrecht-Fall auftauchen, gehören

Privatinstitute wie PKB, UBP, Lombard Odier, Notenstein La Roche oder

die kleine Genfer Heritage, aber auch die gewichtigen

Vermögensverwalter wie Credit Suisse, Julius Bär und Pictet.



Originaltext: Handelszeitung

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100009535

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100009535.rss2



Kontakt:

Nähere Auskunft erhalten Sie unter Tel: 058 269 22 90