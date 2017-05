Highlight-Gruppe nach drei Monaten im Plan

DGAP-News: Highlight Communications AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung Highlight-Gruppe nach drei Monaten im Plan 31.05.2017 / 17:39 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Umsatz und Ergebnisse der Highlight-Gruppe entwickelten sich im ersten Quartal 2017 im Rahmen der Erwartungen:

* Konzernumsatz in Höhe von 80,0 Mio. CHF unter dem Vergleichswert des Vorjahrs * EBIT reduziert sich produktionsbedingt auf 2,4 Mio. CHF * Leichter Anstieg des Konzerneigenkapitals auf 136,4 Mio. CHF

Konzernentwicklung im ersten Quartal 2017

* Der Konzernumsatz der ersten drei Monate sank im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 37,5% auf 80,0 Mio. CHF. Der Rückgang resultiert aus dem Segment Film, das im Vorjahr aufgrund des Auswertungsbeginns von "Fack Ju Göhte 2" im Home-Entertainment-Bereich und des Starts der TV-Serie "Shadowhunters" in den USA aussergewöhnlich hohe Erlöse erzielen konnte. * Der operative Konzernaufwand verringerte sich um 32,0% auf 118,5 Mio. CHF. Die Hauptursachen dafür waren deutlich geringere Abschreibungen auf das Filmvermögen sowie ein produktionsbedingter Rückgang des Material- und Lizenzaufwands. * Das Betriebsergebnis (EBIT) reduzierte sich - insbesondere aufgrund eines niedrigeren Produktionsvolumens - von 8,7 Mio. CHF auf 2,4 Mio. CHF. * Das Konzerneigenkapital (mit Anteilen ohne beherrschenden Einfluss) lag mit 136,4 Mio. CHF um 1,1 Mio. CHF über dem Stand zum Jahresende 2016 (135,3 Mio. CHF). Die Eigenkapitalquote verbesserte sich dadurch um 1,5 Prozentpunkte auf 38,2%.

Die Quartalsmitteilung zum 31. März 2017 steht ab heute im Internet unter www.highlight-communications.ch zum Download zur Verfügung.

Die Highlight-Gruppe auf einen Blick Angaben für den Konzern nach IFRS in Mio. CHF 1Q2017 1Q2016 Abw. in % Umsatzerlöse 80,0 128,1 -37,5 EBIT 2,4 8,7 -72,4 Konzernperiodenergebnis 0,8 5,5 -85,5 (nach Steuern) Ergebnisanteil Anteilseigner 0,7 5,4 -87,0 Ergebnis je Aktie (in CHF) 0,02 0,12 -83,3 Segmentumsatz Film 65,5 113,1 -42,1 Sport- und Event-Marketing 14,5 14,7 -1,4 Übrige Geschäftsaktivitäten 0,0 0,2 n/a Segmentergebnis Film -2,7 0,5 -640,0 Sport- und Event-Marketing 6,8 6,7 1,5 Übrige Geschäftsaktivitäten 0,0 2,7 n/a in Mio. CHF 31.03.2017 31.12.2016 Abw. in % Bilanzsumme 357,0 368,5 -3,1 Eigenkapital 136,4 135,3 0,8 Eigenkapitalquote (%) 38,2 36,7 1,5 Punkte Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 61,2 52,3 17,0 Zahlungsmittel und 90,3 88,5 2,0 Zahlungsmitteläquivalente

