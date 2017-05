Tagesausblick für 1.06.: DAX - warten auf US-Arbeitsmarktdaten. E.On und Autoaktien im Fokus!

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

Der Auftakt in den heutigen Handelstag war durchaus erfreulich. Der chinesische Einkaufsmanagerindex fiel gut aus und der Anstieg der Verbraucherpreise in Europa fiel im Mai moderater aus als noch im April. Damit sinkt der Druck der EZB zeitnah von ihrer Niedrigzinspolitik abzurücken und gab den Aktienmärkten entsprechend Unterstützung. Schwache US-Wirtschaftsdaten nahmen den Bullen jedoch um die Mittagszeit wieder den Wind aus den Segeln. Unter dem Strich pendelte der DAX® somit weiter in seiner engen Range.

Auffällig waren die Aktien von E.On und Uniper. Einem Bericht von Thomson Reuters zufolge gibt es Gespräche von Fortum und E.On um E.Ons Beteiligung an Uniper. Die Aktie von SMA Solar profitierte von Aussagen des Konzernchefs Pierre Pascal Urbon, wonach der Auftragsbestand wächst. Urbon sei demnach zuversichtlich, das Jahresziel zu erreichen.

Kräftige Bewegung zeigte sich auch am Ölmarkt. So tauchte der Preis für ein Barrel Brent Oil wieder unter die Marke von 50 US-Dollar. Einem Bericht auf morningstar.com zufolge herrscht bei Anlegern scheinbar Zweifel, dass sich die OPEC-Staaten und einige Nicht-OPEC-Länder wie Russland an die Förderkürzungen halten. Vergangene Woche wurde die Verlängerung der Förderkürzungen um neun Monate vereinbart worden.

Morgen stehen Arbeitsmarktdaten aus den USA an. Sie könnten Indizien dafür liefern, ob die US-Fed auf ihrer nächsten Sitzung erneut an der Zinsschraube dreht. Zudem sollten Anleger Titel aus dem Auto-, Maschinenbau - und Versorgerbereich im Auge behalten.

Unternehmen im Fokus

Morgen werden in den USA Zahlen zum Autoabsatz im Mai veröffentlicht. Dies könnte die Aktien von BMW, Daimler und VW bewegen. Zudem wird der Verband der deutschen Anlagen- und Maschinenbauer Daten zum Auftragseingang im April bekannt geben. Damit könnten unter anderem die Aktien von DMG Mori Seiki, GEA Group und Krones in den Fokus rücken. Derweil laden Fielmann, Freenet und Salzgitter zur Hauptversammlung.

3 Charttechnische Signale

E.On - Ausbruch über EUR 7,70. Wird das Gap vom September nun geschlossen?

- Ausbruch über EUR 7,70. Wird das Gap vom September nun geschlossen? Puma - Aktie setzt auf Monatstief bei EUR 350 auf. Kippt die Aktie unter die Marke droht eine Konsolidierung bis EUR 300.

- Aktie setzt auf Monatstief bei EUR 350 auf. Kippt die Aktie unter die Marke droht eine Konsolidierung bis EUR 300. Vinci - Ausbruch aus dem kurzfristigen Abwärtstrend. Luft bis zum Allzeithoch

Zahlreiche Titel wie BMW, Fresenius und Siemens bilden derzeit einen Seitwärtstrend. Wer von einer Fortsetzung des Seitwärtstrends partizipieren will, sollte einen Blick auf Inline-Optionsscheine werfen.

Wichtige Termine

China - Caixin PMI Industrie für China, Mai

Deutschland - Einzelhandelsumsatz, April

Deutschland - Markit/BME Einkaufsmanagerindex für die deutsche Industrie, Mai

Europa - Markit Einkaufsmanagerindex Industrie für die Euro-Zone, Mai

USA - ADP-Arbeitsmarktbericht, Mai

USA - Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 27. Mai

USA - Einkaufsmanagerindex Industrie, Mai

Charttechnischer Ausblick: DAX®

Widerstandsmarken: 12.640/12.680/12.780 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.440/12.500/12.590 Punkte

Der DAX® machte zwar um die Mittagszeit einen kräftigen Satz nach oben. Im Bereich der 61,8%-Retracementlinie bei 12.680 Punkten war allerdings Schluss mit der Erholung. Damit bleibt der Index weiterhin in der engen Range zwischen 12.590 und 12.680 Punkten gefangen. Anleger sollten einen Ausbruch aus der Bandbreite abwarten. Gelingt der Ausbruch über 12.680 Punkten besteht die Chance auf eine Erholung bis zum Allzeithoch. Kippt der Index hingegen unter 12.590 Punkte droht eine Konsolidierung bis 12.440/12.500 Punkte.

DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 08.05.2017 - 31.05.017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 01.06.2011 - 31.05.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

