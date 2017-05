Helma Eigenheimbau hat die Dividendenzahlung erst 2012 aufgenommen. Der Anfang ist allerdings schon einmal viel versprechend: Sechs Anhebungen in Folge, dick zweistelliges Wachstum und viel Spielraum nach oben - die Payout-Quote liegt bei nicht einmal einem Drittel. Ob der mit 300 Mio. Euro Umsatz und 155 Mio. Euro Börsenwert im Small Cap-Sektor angesiedelte Massivhaus-Anbieter seine Ausschüttung auch in Krisenzeiten stabil halten kann, muss allerdings bezweifelt werden. Das Baugeschäft ist stark zyklisch und 2009/09 sah es ziemlich düster aus bei Helma. Wer dieses Risiko eingehen will, kann aber durchaus zugreifen. Die Aktie notiert rund 30% unter ihrem Hoch, nachdem das Management seinen Prognosen im Februar etwas nach unten revidiert hatte. Die Story ist...

Den vollständigen Artikel lesen ...