Seit ihrem gemeinsamen Hit "Bonfire", den die coole Alma mit Felix Jaehn zusammen geschrieben und produziert hat, hat sich die junge Finnin mit den auffällig gefärbten Haaren und der außergewöhnlichen Stimme vom vielversprechenden Newcomer zu einer der aktuell angesagtesten Künstlerinnen entwickelt. So legte sie mit ihren eigenen Songs "Karma", "Dye My Hair" oder die aktuelle Single "Chasing High" sogar noch eine Schippe drauf: Alle bislang veröffentlichten Songs von Alma wurden bislang allein in Deutschland über 90 Millionen Mal gestreamt, letzte Woche beendete die Anfang 20-Jährige erfolgreich ihre erste Europatournee, bei der alle Deutschland-Konzerte komplett ausverkauft waren.



Für den Superhit "Bonfire", der sich über sieben Wochen auf Platz 1 der deutschen Airplay-Charts hielt und ebenfalls die Spitze der Shazam-Charts enterte erhielt Alma letzte Woche Freitag im Anschluss an das Berliner Konzert im Frannz-Club den Platin-Award. Das Team des Universal Music-Labels Virgin erwartete sie im Backstage-Bereich als Überraschung und überreichte der überwältigten Künstlerin den Award im Rahmen einer kleinen Aftershowparty.



Ab Juni geht es für Alma erstmals auf US-Tour, die sie u.a. nach New York (7. Juni / Baby's All Right) und Los Angeles (8. Juni / The Peppermint Club) führen wird.



Weitere Infos unter: www.journalistenlounge.de www.universal-music.de www.facebook.com/CYBERALMA www.instagram.com/cyberalma



