Liebe Leser,

der Handelsgigant Metro hat große Pläne für die Zukunft. Im Detail: Metro-Boss Olaf Koch will den Konzern aufspalten - in einen Elektronikhändler und einen Lebensmittelbereich. Das Lebensmittelsegment, welches sich aus den Cash&Carry-Großmärkten sowie aus der Supermarktkette Real zusammensetzt, soll im Sommer vom restlichen Konzern abgetrennt werden. Übrig bleiben soll das Elektroniksegment um die bekannte Handelskette MediaSaturn, welches fortan in einer Holding mit dem Namen ...

