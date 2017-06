HAMBURG (dpa-AFX) - Die Gläubiger der Hamburger Charterreederei Rickmers Group kommen am Donnerstag (10.30 Uhr) in Hamburg zusammen, um einen Interessenvertreter zu wählen. Die Abstimmung über ein Sanierungskonzept für das schwer angeschlagene Unternehmen war am Mittwochabend durch die Ankündigung eines Insolvenzantrags hinfällig geworden. Als Grund für die Insolvenz führte die Rickmers Holding AG an, dass der Vorstand der HSH Nordbank seine Zustimmung zu einem Papier über die finanzielle Restrukturierung der Rickmers-Gruppe verweigert habe. "Der Vorstand der Rickmers Holding AG strebt dabei eine Sanierung in Eigenverwaltung unter Fortsetzung des Geschäfts- und Schiffsbetriebs an", hieß es in der Mitteilung.

Die Gläubiger haben Rickmers 275 Millionen Euro über eine hochverzinste Anleihe mit einem Coupon von 8,875 Prozent geliehen. Davon werden sie einen Großteil verlieren. Gegenwärtig liegt der Börsenkurs der Anleihe bei etwa 6,9 Prozent. In ähnlicher Höhe (6,7 Prozent) wurde auch im Falle eine Insolvenz gerechnet./egi/DP/zb

