LINDE - Die drohende Eskalation im Aufsichtsrat von Linde ist abgewendet. Aus dem Umfeld des deutschen Industriegase-Herstellers ist zu vernehmen, dass es auf der alles entscheidenden Aufsichtsratssitzung am Donnerstag in München keine Kampfabstimmung geben wird, wenn es um das Plazet für die Fusion mit der amerikanischen Praxair geht. Wolfgang Reitzle, Aufsichtsratsvorsitzender und maßgeblicher Betreiber des Zusammenschlusses zum weltgrößten Anbieter von Industriegasen, könne auf den Einsatz der ihm zustehenden Zweitstimme bei der Entscheidung über den Fusionsvertrag (Business Combination Agreement, BCA) verzichten, heißt es. (FAZ S. 25)

DEUTSCHE BAHN - Das Sanierungsprogramm "Zukunft Bahn" greife, sagt der neue Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bahn, Richard Lutz. Aber: Die milliardenschwere Modernisierungsoffensive wird die Finanzen der Bahn aufs Äußerste strapazieren. Der Konzern wird nicht genug Geld erwirtschaften, um seinen Finanzierungsanteil von rund 20 Milliarden Euro an dem Investitionsprogramm zu stemmen. Das zeigt ein Bilanzcheck des Handelsblatts. (Handelsblatt S. 16)

DZ-BANK - Die DZ-Bank warnt vor einem "Angriff auf unser (deutsches) Finanzierungssystem", der dem Mittelstand das Leben schwermachen würde. Sollte bei den Verhandlungen über einen neuen Eigenkapitalakkord (Basel IV) ein sogenannter Output Floor als Minimum für die nach internen Modellen berechnete Eigenkapitalanforderung im Vergleich zum Standardansatz festgelegt werden, wäre Deutschen mit seiner langfristigen immobilienbesicherten Finanzierung klar benachteiligt, sagte Uwe Berghaus, Vorstand der DZ-Bank, in einem Interview. (Börsen-Zeitung S. 5)

EUROFORUM - In der deutschen Konferenzbranche herrscht Unruhe. Einer der großen Veranstalter, die Düsseldorfer Euroforum, steht zum Verkauf, es gibt sehr konkrete Gespräche. Der britische Eigentümer Informa bestätigte Informationen der FAZ aus Branchenkreisen auf Anfrage. "Wir sind in fortgeschrittenen Gesprächen über den Verkauf des Euroforum-Geschäfts in Deutschland und der Schweiz", sagte eine Sprecherin. Euroforum konzipiert unter anderem Branchenkonferenzen für das Handelsblatt und die Wirtschaftswoche aus der Verlagsgruppe Handelsblatt (VHB). (FAZ S. 22)

BOEING - Der Luftfahrtkonzern Boeing baut seine Zulieferbasis in Deutschland aus. Während es bereits namhafte Lieferungen in die USA für die Zivilsparte gibt, soll nun auch die Boeing-Militärsparte beliefert werden. Nach Informationen der Welt steht der sächsische Hersteller von Hightech-Faserverbundbauteilen Cotesa vor einem Lieferauftrag für Teile am Schwerlasthubschrauber Chinook CH-47F. (Welt S. 12)

June 01, 2017

