Von Ese Erheriene und Yoko Kubota

SCHANGHAI/TOKIO (Dow Jones)--Der Aktienmarkt in Japan führt am Donnerstag die Börsen der Region Ostasien und Australien an. Während es an den meisten Plätzen nur zu kleineren Veränderungen kommt, nachdem die Wall Street wenig Impulse lieferte, rückt der Nikkei-Index um 1,1 Prozent auf 19.867 Punkte vor und nähert sich damit wieder der 20.000er Marke. Zuletzt hatte er sie im Dezember 2015 leicht übertroffen hatte.

Einige Teilnehmer äußern sich erstaunt über die deutlichen Gewinne in Tokio, zeigt sich der Yen doch robust gegen den Dollar, der weiter um 111 Yen notiert. Allerdings wesien neue Daten der Regierung aus, dass die Investitionen der Unternehmen im ersten Vierteljahr das höchste Niveau seit neun Jahren erklommen haben. "Die Aktivität der heimischen Unternehmen nimmt Fahrt auf", sagt Stratege Hideyuki Ishiguro von Daiwa Securities.

Zudem bestehe Erholungspotenziel, nachdem der japanische Markt vier Tage in Folge Verluste verbucht hat, wenn auch nur kleinere. Auch der Monatswechsel locke wohl einige Käufer an, sagt Aktienstratege Shingo Ide vom NLI Research Institute.

Schanghai nach schwachen Daten leichter

Anders sieht es in Schanghai aus, wo es um ein halbes Prozent nach unten geht. Als belastenden Faktor machen Händler den nichtoffiziellen Einkaufsmanagerindex - ermittelt von Caixin und Markit - für die Produktion aus. Er ist erstmals seit Mitte 2016 in den Schrumpfungsbereich abgesackt. Allerdings war der offizielle Einkaufsmanagerindex zuletzt noch robsut ausgefallen. Die Nachbarbörse in Hongkong legt um 0,4 Prozent zu, hier stützt unter anderem der Immobiliensektor nach einer starken Bauland-Versteigerung.

In Korea wiederum geht es trotz guter Exportdaten - im Mai plus 13 Prozent - knapp unter dem Rekordniveau des Kospi leicht nach unten. Im genannten Monat wurde eine Rekordmenge an Chips im Volumen von 8 Milliarden US-Dollar ausgeführt.

Toshiba weiter unter Druck

Unter den Einzelwerten geht es in Tokio mit Toshiba um 2,3 Prozent nach unten. Der angeschlagene Technologiekonzern muss den Verkauf seines Gemeinschaftsunternehmens für Speicherchips rückgängig machen. Der Joint-Venture-Partner ist der Auffassung, dass ein solcher Schritt Toshibas Probleme nicht lösen würde. Dagegen erstürmen Tokyo Electron ein 17-Jahreshoch, denn der neue Mittelfrist-Plan des Chipausrüsters sieht eine Eigenkapitalrendite von 20 bis 25 Prozent in den kommenden drei Jahren vor, nach den zuvor intendierten 15 bis 20 Prozent. Die Aktie steigert sich um 3,7 Prozent.

Der Ölpreis hat am Vortag im späteren Geschäft und in der Nacht einen Teil der Mittwochsverluste aufgeholt. Hintergrund sind die neusten Daten des American Petroleum Institute. Ihnen zufolge ist die US-Produktion in der vergangenen Woche um 8,7 Millionen Barrel gesunken ist. Die Sorte Brent steigt um 0,9 Prozent auf 51,21 Dollar je Barrel.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.731,30 +0,12% +0,57% 07:00 Nikkei-225 (Tokio) 19.867,43 +1,10% +3,94% 08:00 Kospi (Seoul) 2.343,95 -0,15% +15,67% 08:00 Schanghai-Comp. (Schanghai) 3.101,37 -0,51% -0,07% 09:00 Hang-Seng-Index (Hongkong) 25.749,34 +0,35% +16,82% 10:00 Straits-Times (Singapur) 3.224,77 +0,43% +11,94% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.763,54 -0,13% +7,42% 11:00 BSE (Mumbai) 0,00 0% +16,97% 12:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 10:14 Uhr % YTD EUR/USD 1,1247 +0,0% 1,1243 1,1182 +6,9% EUR/JPY 124,78 +0,1% 124,61 124,07 +1,5% EUR/GBP 0,8739 +0,1% 0,8733 0,8737 +2,5% GBP/USD 1,2869 -0,0% 1,2875 1,2797 +4,3% USD/JPY 110,94 +0,1% 110,83 110,96 -5,1% USD/KRW 1119,95 +0,0% 1119,69 1118,78 -7,2% USD/CNY 6,7905 -0,3% 6,8101 6,8279 -2,2% USD/CNH 6,7330 -0,4% 6,7572 6,7816 -3,5% USD/HKD 7,7906 -0,0% 7,7921 7,7873 +0,5% AUD/USD 0,7399 -0,4% 0,7431 0,7448 +2,5% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 48,76 48,32 +0,9% 0,44 -14,1% Brent/ICE 51,21 50,76 +0,9% 0,45 -12,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.267,21 1.268,60 -0,1% -1,39 +10,1% Silber (Spot) 17,31 17,34 -0,2% -0,03 +8,7% Platin (Spot) 946,25 948,50 -0,2% -2,25 +4,7% Kupfer-Future 2,57 2,58 -0,2% -0,01 +2,2% ===

June 01, 2017 01:14 ET (05:14 GMT)

