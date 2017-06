Baader Bank AG ist Handelspartner für US-Aktien im neuen Marktsegment 'global market' am Börsenplatz Wien

Unterschleißheim, den 01.06.2017: Die Baader Bank ist Partner der Wiener Börse im neuen Marktsegment "global market" für US-Aktien. Der fortlaufende Handel mit Eröffnungs- und Schlussauktion ist zu den Handelszeiten und an allen Handelstagen der Wiener Börse möglich und damit auch außerhalb der US-Handelszeiten.

Ziel ist es, die Wiener Börse auf ihrem Weg zum "One-Stop-Shop" für österreichische Investoren zu unterstützen, da österreichische Anleger hauptsächlich in ausländische Aktien investieren und dabei aktuell zum Handel an ausländischen Marktplätzen gezwungen sind. Als Marktführer für diese Art von Market Making in Europa wird die Baader Bank dabei für die hohe Qualität in der Quotierung und Ausführung der Kundenorders sorgen.

"Wir freuen uns, dass die Baader Bank als langjähriger Partner diese Aufgabe übernimmt ", erklärt Dr. Christoph Boschan, Vorstandsvorsitzender der Wiener Börse AG.

"Über die Kooperation mit der Börse Wien, freuen wir uns sehr. Dies unterstreicht unser Bestreben, die Expansion der Baader Bank im Bereich Market Making international voranzutreiben", erklärt Nico Baader, Vorstandsvorsitzender der Baader Bank.

Über die Baader Bank AG: Die Baader Bank AG ist eine der führenden Investmentbanken im deutschsprachigen Raum. Als familiengeführte Vollbank mit Sitz in Unterschleißheim bei München und 450 Mitarbeitern ist sie in den Geschäftsfeldern Market Making, Capital Markets, Institutional Brokerage, Asset Management Services, Banking Services und Research aktiv.

Die Baader Bank ist Market Maker für über 800.000 Finanzinstrumente in Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie im außerbörslichen Handel.

