Vier neue Standorte und Gesellschaften hat Baywa re gegründet: in Polen, Frankreich, den Niederlanden und Thailand. Damit setzt das Unternehmen den Ausbau seiner internationalen Geschäftstätigkeit fort.Mit vier neuen Standorten intensiviert Baywa re seinen Internationalisierungskurs: Der Münchener Konzern ist jetzt auch in Krakau (Polen), Bordeaux (Frankreich), 's-Hertogenbosch (Niederlande) und Bangkok (Thailand) aktiv. Damit will Baywa re die bestehenden Aktivitäten in diesen Wachstumsmärkten weiter ausbauen. Ziel sei es, Installateure vor Ort zu unterstützen und ihnen das umfassende Produktportfolio ...

