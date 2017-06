IRW-PRESS: MGX Minerals Inc.: MGX Minerals liefert erste Probe mit 30 % Lithiumchloridkonzentrat an Lithiumverarbeitungseinrichtung

Vancouver (British Columbia), 1. Juni 2017. MGX Minerals Inc. (CSE: XMG, FKT: 1MG, OTC: MGXMF) (MGX oder das Unternehmen) freut sich, die erste Lieferung von 30 Prozent Lithiumchloridkonzentrat an die Lithiumverarbeitungseinrichtung des Unternehmens bekannt zu geben. Die Proben werden hinsichtlich einer Verarbeitung zu 99 Prozent Lithiumcarbonat und der Eignung für eine Verarbeitung zu Lithiumhydroxid analysiert. MGX führt zurzeit Gespräche hinsichtlich eines globalen Bereitstellungsgeschäfts und der Verarbeitung des Lithiumchlorid-Rohmaterials.

Lithiumgewinnung

MGX stellt zurzeit kleine kommerzielle Anlagen mit einer Kapazität von 750 Barrel Wasser pro Tag für die schnelle Gewinnung von Lithium und anderen wertvollen Mineralen aus Sole her. Bei diesem Cleantech-Prozess werden Minerale, Schwermetalle und Kohlenwasserstoffe aus Abwassersole abgeschieden und im Rahmen herkömmlicher Öl- und Gasbetriebe an die Oberfläche gepumpt. Im April erhielt das Unternehmen eine unabhängige Verifizierung seines schnellen Lithiumgewinnungsprozesses vom Saskatchewan Resources Council (siehe Pressemitteilung vom 20. April 2017).

Qualifizierter Sachverständiger

Die technischen Teile dieser Pressemitteilung wurden von Andris Kikauka, P.Geo., Vice President of Exploration von MGX Minerals, erstellt und geprüft. Herr Kikauka ist ein dem Unternehmen angehörender qualifizierter Sachverständiger gemäß den Richtlinien der Vorschrift National Instrument (N.I.) 43-101.

Über MGX Minerals

MGX Minerals ist ein diversifiziertes kanadisches Ressourcenunternehmen mit Beteiligungen an Petrolithium-, Magnesium- und Siliziumaktiva in ganz Nordamerika. Erfahren Sie mehr unter www.mgxminerals.com.

