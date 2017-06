Seit 2016 bildet sich im Währungspaar AUD/USD ein Dreieck aus. Langfristige Formationen haben in der Regel langfristige Wirkungen - insofern darf der Kurs des AUD/USD auf die Watchlist gesetzt werden. Allerdings dürfte sich ein Ausbruch noch hinziehen - denn derzeit bewegt sich die Notierung eher in der Mitte des Dreiecks. Schnelle Richtungswechsel innerhalb des Dreiecks sind so wie in den vergangenen ...

