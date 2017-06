STUTTGART (dpa-AFX) - Der Softwarehersteller GFT Technologies hat eine neue Chefin. Marika Lulay, frühere geschäftsführende Direktorin, habe die Unternehmensleitung von Ulrich Dietz übernommen, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Dietz wechselt nach 30 Jahren an der Spitze des Unternehmens auf eigenen Wunsch als Vorsitzender in den Verwaltungsrat. Den Schritt hatte GFT bereits im Januar angekündigt.

Die Fokussierung auf den Finanzsektor bleibe weiterhin ein Kernstück der strategischen Ausrichtung, hieß es weiter. Bis 2020 will GFT seinen Konzernumsatz auf 800 Millionen Euro steigern. Das ist fast doppelt so viel, wie der IT-Dienstleister für das laufende Geschäftsjahr angepeilt hat./kro/stb

ISIN DE0005800601

AXC0089 2017-06-01/10:28