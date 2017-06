Am Mittwoch sah es für einige Zeit so aus, als ob dem DAX der Ausbruch aus seiner Seitwärtsrange gelingen könnte. Gegen Mittwoch zog er deutlich an und übersprang dabei die 12.700 Punkte-Marke. Am Nachmittag ging es zusammen mit der Wall Street aber wieder abwärts. Am Ende schloss der DAX nur 15 Punkte über der 12.600 Punkte-Marke. Alles zu den weiteren Aussichten erfahren Sie hier von Thomas Bergmann von DER AKTIONÄR. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Thomas Bergmann im Gespräch mit Moderatorin Cornelia Eidloth. Der DAX-Experte zeigt, welche Hürden und Unterstützungen im langfristigen Kontext von Bedeutung sind.