Wien (pts019/01.06.2017/10:15) - Das Archivieren digitaler Medien und Dateien über sehr lange Zeiträume ist eine komplexe und meist teure Aufgabe. Institutionen wie die Österreichische Mediathek und der Österreichische Bundesverlag Schulbuch setzen dafür auf AnyARK, eine Komplettlösung von Anyfer. Das österreichische Unternehmen löst die Herausforderung mit offener Hardware und Open-Source-Software. Das senkt nicht nur die Anschaffungskosten, sondern bietet auch die Sicherheit, dass das System noch in Jahrzehnten verwendet werden kann und die wertvollen Daten für die Nachwelt erhalten bleiben. "Ich habe Anyfer gegründet, damit Unternehmen die Vorteile von offener Software einfach nutzen können. Wir bieten Pakete an, die Hardware, Software und auch Support beinhalten. Damit fügen wir die Puzzleteile, die bislang nur einzeln verfügbar waren, zu einem kostengünstigen Gesamtangebot zusammen", so Manfred Ostermann, der auch die Idee für AnyARK hatte. Gerade bei Langzeitarchivierung kommen die Vorteile von Open Hardware und Open-Source-Software voll zum Tragen. Anders als bei proprietären Systemen, bei denen man langfristig von einem einzigen Hersteller abhängig ist, können hier die einzelnen Bestandteile jederzeit ausgetauscht werden. Für AnyARK werden nämlich ausschließlich Standardkomponenten verwendet. Die Hardware basiert auf dem offenen Design von Backblaze, als Betriebssystem kommt CentOS (eine spezielle Linux-Distribution) zum Einsatz und als Dateisystem wird die Open-Source-Lösung GlusterFS genutzt. "Ewige Migration" Die Österreichische Mediathek hat die Aufgabe, Ton- und Videoaufnahmen zur österreichischen Kultur und Zeitgeschichte zu bewahren und zugänglich zu machen. Schallplatten, Tonbänder und Videoaufnahmen werden in der Mediathek digitalisiert, für unterschiedliche Anwendungszwecke aufbereitet und archiviert. Da es - wie auch bei analogen Formaten - keine Trägermedien gibt, die ewig halten und auch keine Dateiformate und Codecs, die für Jahrhunderte bestimmt sind, ist die einzige Lösung dafür eine ewige Migration. Seit dem Jahr 1999 wurden in der Mediathek fünf Trägermigrationen durchgeführt. Aktuell werden die Archivdaten auf AnyARK migriert. Alle Versionen österreichischer Schulbücher Der Österreichische Bundesverlag Schulbuch (ÖBV) verwendet AnyARK zur Archivierung aller Dateien, die nötig sind, um die 2.500 lieferbaren Titel regelmäßig zu aktualisieren. Schulbücher und digitale Lehrmittel müssen regelmäßig an den Lehrplan und aktuelle Gegebenheiten angepasst werden. "Wir haben mehrere Lösungen evaluiert. AnyARK hat uns aus drei Gründen überzeugt: Erstens die Skalierbarkeit, zweitens das einfache Handling und da ganz besonders die Möglichkeit, dass alle Ersatzteile einfach zu tauschen sind und drittens ist AnyARK vergleichsweise äußerst kostengünstig", so Goesta Smekal, IT-Koordinator beim Österreichischen Bundesverlag Schulbuch. Zusammenarbeit mit erfahrenen Systemintegratoren Die Integration von AnyARK und anderen Lösungen aus dem Hause Anyfer übernehmen IT-Dienstleister. Einer davon ist Linforge, Österreichs größter Linux-Dienstleister. "Wir bei Linforge sind der Überzeugung, dass Open Source die beste Lösung für die Unternehmens-IT darstellt. Anders als proprietäre Lösungen hat man hier weit mehr Flexibilität. AnyARK hat das Open-Source-Prinzip auch auf die Hardware umgelegt. Damit lassen sich auch sehr spezifische Anforderungen an die Langzeitarchivierung erfüllen", so Clemens Niederreiter, Geschäftsführer und CTO von Linforge. Mehr über Anyfer: http://www.anyfer.com (Ende) Aussender: Anyfer Ansprechpartner: Manfred Ostermann Tel.: +43 (0)660 420 90 34 E-Mail: manfred.ostermann@anyfer.com Website: www.anyfer.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20170601019

