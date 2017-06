Nach Jahren im Schrumpfmodus wächst der deutsche Solarmarkt wieder. Trotz der Pleite von Solarworld propagiert die schwer gebeutelte Branche: Die besten Zeiten kommen erst. Warum ein Comeback tatsächlich denkbar ist.

Es war völlig absurd. Während Solarenergie in den vergangenen Jahren weltweit boomte, implodierte zeitgleich der deutsche Markt. Ausgerechnet im Geburtsland der Energiewende brach der Zubau an Solaranlagen drastisch ein. Wurden in der Blütezeit der heimischen Photovoltaikindustrie um das Jahr 2010 noch Solaranlagen mit einer Kapazität von bis zu acht Gigawatt pro Jahr neu ans Stromnetz angeschlossen, waren es 2015 nach Berechnungen des Bundesverbands Solarwirtschaft nicht einmal mehr 1,5 Gigawatt.

Nach drei Jahren im rasanten Schrumpfmodus und dem Verlust von mehr als 100.000 Arbeitsplätzen hat die Branche die Talsohle im vergangenen Jahr aber endlich durchschritten. Der Markt ist zwar auf ein Fünftel seiner einstigen Größe abgeschmolzen, wächst aber auf diesem niedrigen Niveau zumindest wieder um rund vier Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Trendwende ist damit eingeleitet. Jetzt hofft die Branche auf einen Solarboom 2.0 in Deutschland. Im Reich der Sonnenfinsternis bahnt sich ein Comeback an.

Denn laut den jüngsten Daten der Bundesnetzagentur wurde in den ersten drei Monaten 2017 um rund 65 Prozent mehr Solarstromkapazität neu installiert als ein Jahr zuvor. Auf der Intersolar, der größten Solarmesse der Welt, die seit dem gestrigen Mittwoch in München läuft und bis Freitag mehr als 40.000 Besucher anlocken dürfte, strotzt die deutsche Photovoltaikindustrie deshalb wieder vor Zuversicht. Und das obwohl das Aushängeschild der Branche, der Bonner Modulhersteller Solarworld in Folge seiner Insolvenzanträge von Mitte Mai, erstmals nicht auf der Messe mit einem eigenen Stand vertreten ist.

Die Insolvenz von Solarworld sei zwar bitter, markiere aber nicht das Ende der Solarenergie in Deutschland, erklärte Carsten Körnig. Im Gegenteil. Die Nachfrage hierzulande "zeigt wieder nach oben", sagte der Geschäftsführer des Bundesverbands Solarwirtschaft. Der Geschäftsklimaindex, den sein Verband erhebt, befindet sich auf ...

